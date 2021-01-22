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الإمارات توافق على الاستخدام الطارئ للقاح (سبوتنيك في) الروسي

دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الصحة الإماراتية وافقت يوم الخميس على الاستخدام الطارئ للقاح (سبوتنيك في) الروسي للوقاية من كوفيد-19، مع وصول تفشي الفيروس إلى مستويات قياسية وبعد أسابيع فقط من بدء تجارب اللقاح في البلاد.

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الإمارات توافق على الاستخدام الطارئ للقاح (سبوتنيك في) الروسي

وقالت الوزارة إن العدد اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد وصل إلى 3529 يوم الخميس، وهو الأعلى بين دول الخليج العربية حيث تراجع العدد اليومي في الدول الخمس الأخرى إلى أقل من 500.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “أظهرت نتائج الدراسات أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس وآمن للاستخدام ويتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين.”

وذكرت وكالة أنباء الإمارات إن القرار يأتي “كجزء من جهود دولة الإمارات الشاملة والمتكاملة لضمان زيادة مستويات الوقاية من الوباء وتوفير جميع الأدوات اللازمة لضمان صحة المواطنين والمقيمين” في البلاد.

وقال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن ألف متطوع في أبوظبي تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح في إطار التجارب.

وكان مطورو اللقاح الروس قد قالوا إنهم توصلوا إلى أن الجرعة فعالة بنسبة 91.4 بالمئة في توفير الحماية.

وسبوتنيك في هو ثالث لقاح يحظى بالموافقة في الإمارات. وتتيح البلاد للسكان الحصول على اللقاح الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للصناعات الدوائية (سينوفارم) كما تُطعم دبي سكانها بلقاح فايزر وبيونتيك.

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