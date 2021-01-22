محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inصحة

لبنان يمدد الإغلاق اليومي الكامل بسبب كوفيد-19 لمدة أسبوعين

تمديد المجلس الأعلى للدفاع، أمس، الإغلاق التام إلى الثامن من شباط المُقبل مع وصول إجمالي الإصابات بين الأطباء 300 بينهم 15 توفوا و25 موجودون في العناية الفائقة بحسب نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف

محرر في الموقع by محرر في الموقع
لبنان يمدد الإغلاق اليومي الكامل بسبب كوفيد-19 لمدة أسبوعين

(رويترز) – قرر لبنان يوم الخميس تمديد الإغلاق الكامل لمدة 24 ساعة الذي فرضه هذا الشهر لمكافحة مرض كوفيد-19 لمدة أسبوعين.

وقالت الحكومة في بيان إن القيود المشددة على الحركة في جميع أنحاء البلاد، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى يوم الاثنين، ستظل سارية حتى الثامن من فبراير شباط.

وأضاف البيان أن القرار اتخذ في ضوء الزيادة المستمرة في إصابات كوفيد-19 والزيادة المستمرة في عدد المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة.

وتسبب الجائحة ضغوطا في جميع أنحاء العالم، لكن الأزمة حادة بشكل خاص في لبنان، في ظل الانهيار المالي والانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس آب.

وأعلنت وزارة الصحة يوم الأربعاء تسجيل 4332 إصابة جديدة بفيروس كورونا و64 وفاة جديدة، مما يرفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى أكثر من 250 ألفا في بلد يبلغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا