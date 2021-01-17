أبو ظبي تسمح بدخول المشاركين ببرامج التطعيم والمتطوعين بدون التقيد بالإجراءات الجديدة

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي اليوم، تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي تعزيزاً للجهود الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كوفيد-19، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الأحد 17 يناير 2021، بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

واعتمدت اللجنة السماح بدخول الإمارة من داخل الدولة خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR أو فحص الليزر DPIبدلاً من 72 ساعة، كما اعتمدت إجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR في اليوم الثامن لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية، وذلك بدلاً من إجراء فحص اليوم السادس المطبق حالياً.

وتطبق هذه الإجراءات على كافة سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون في برامج التطعيم الوطنية والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح الذين تظهر حالتهم الخاصة (حرف E أو النجمة الذهبية) على تطبيق الحصن.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن عدم الالتزام بالإجراءات المحددة قد يعرض المخالفين إلى الغرامة والمساءلة القانونية.