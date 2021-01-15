وفاة 23 شخصا تم تطعيمهم بلقاح “فايزر في النرويج

أعلنت النرويج إن لقاحات كوفيد قد تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة لكبار السن والمرضى الذين يعانون من أمراض مميتة، فيما يمثل أول بيان يحذر من مخاطر بالنسبة لهيئة صحية أوروبية حيث تقوم الدول بتقييم الآثار الجانبية الواقعية للجرعات الأولى من اللقاحات التي لا تزال بانتظار الموافقة على استخدامها في دول أوروبية.

وقال مسؤولون نرويجيون إن 23 شخصًا لقوا حتفهمبعد تلقي جرعتهم الأولى من لقاح “فايزر” و”بيونتيك” المضاد لـ”كوفيد – 19″و من بين تلك الوفيات ، تم تشريح 13 حالة وفاة ، وتشير النتائج إلى أن الآثار الجانبية الشائعة ربما تكون قد ساهمت في ردود فعل شديدة لدى كبار السن والضعفاء ، وفقًا لوكالة الأدوية النرويجية.

وأشارت الوكالة إلى أن “جميع الوفيات تم تسجيلها بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ويعانون من ضعف المناعة ولا تعد هذه الحالات مقلقة. من الواضح أن هذا اللقاح له عامل خطر ضئيل للغاية، مع استثناءات قليلة عندما يتعلق الأمر بالمرضى المسنين الذين يعانون من سوء الحالة الصحية، فالآثار الجانبية البسيطة يمكن أن تسهم في مسار أكثر خطورة للأمراض لدى كبار السن”.

وأضاف المعهد الوطني للصحة تغييرا في توصياته لتطعيم المرضى المسنين المصابين بأمراض خطيرة وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في النرويج بلقاح “فايزر” في 27 ديسمبر الماضي، وتلقى سكان دور رعاية المسنين في أوسلو اللقاحات الأولى. وتم الإعلان عن تطعيم 25 ألف شخص باللقاح المذكور في النرويج حتى الآن.