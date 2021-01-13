كيف يساهم قطاع التبريد الفعال والصديق للبيئة في التعافي من الجائحة

يلعب قطاع التبريد دوراً محورياً في تبريد المنتجات وحمايتها في عدد من القطاعات، وذلك من الرعاية الصحية حيث يجري حماية المنتجات الطبية والأدوية واللقاحات في درجات تبريد منخفضة، إلى مراكز التسوق والتجزئة حيث يعتبر أمن وسلامة الغذاء أمراً هاماً للغاية، ليكون القطاع من المكونات الأساسية للمجتمعات والحياة العصرية. إذ أظهرت تقارير مؤخراً أن عدد أنظمة التبريد والتكييف وضخ الحرارة التي تعمل في الوقت الراهن يصل إلى نحو 3 مليار، في حين تصل قيمة المبيعات السنوية من مُعدات التبريد إلى نحو 300 مليار دولار أمريكي.

وخلال فترة الجائحة العالمية حالياً، نجد بأن دور قطاع التبريد في مرحلة التعافي بدأ يظهر بشكل أكثر جلياً، حيث تواصل الأطراف المعينة ضمن القطاع مثل المنتجين والمهندسين والتقنيين المسؤولين عن صيانة المُعدات العمل لضمان كفاءة العملية على صعيد تبريد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، إضافة إلى دور رعاية المسنين التي يكون قاطنيها الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

إذ يجب حفظ الأدوية في درجات حرارة منخفضة لضمان كفاءتها، كما أن اللقاحات غالباً ما تكون حساسة للحرارة حيث يجب حفظها في درجات حرارة تتراوح بين 2 و8 درجة مئوية، لذا فإن التبريد لسلسة توريد الأدوية يلعب دوراً أساسياً في قدرتنا على مكافحة جائحة (كوفيد – 19) بشكل فعال في المستقبل.

أثر الجائحة على قطاع التبريد

شهد قطاع التبريد مستويات استثنائية من الطلب بسبب إجراءات الإغلاق العام، حيث أدى تخزين المستهلكين للسلع إلى أثر مضاعف نظراً لتخزين مراكز التجزئة على مستوى العالم المزيد من المنتجات، ما أدى إلى زيادة في سوق سعة تخزين التبريد الصناعي. ومع زيادة أعداد المستهلكين الذين يشترون بكميات كبيرة وإغلاق المطاعم، فرضت النقلة نحو منتجات البقالة الموزعين على التأقلم بشكل بسريع.

كما تصدرت مواضيع الأمن الغذائي وتحديات سلسلة التوريد مؤخراً عناوين الأخبار بسبب تأثير الجائحة على تصنيع وتوزيع الأغذية فضلاً عن أن عمليات الشراء الواسعة بسبب الذعر أدت إلى نقص الغذاء في وقتٍ سابق من العام. أما مبيعات البقالة الإلكترونية فشهدت زيادة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية على مستوى منطقة الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال، ارتفعت مبيعات مراكز “كارفور” الإلكترونية بنسبة 917% في المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من هذا العام، أما الإمارات العربية المتحدة فارتفعت بنسبة 257% ومصر 747% خلال الفترة ذاتها.

إن تداعيات طويلة الأمد الناجمة عن هذا الوباء قد تؤثر على قطاع التخزين البارد بما في ذلك اعتماد التجارة الإلكترونية على نطاق واسع للبقالة.

آثار فيروس كورونا على التغير المناخي

تسببت حالات الإغلاق الناجمة عن الجائحة العالمية بانخفاض في الانبعاثات الكربونية والتي من المتوقع أن تصل إلى 8% خلال العام الجاري، إلا أنه من المتوقع أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية بل أكثر عند تعافي الاقتصادات، ولذلك تعتبر تدابير الاستدامة أمراً بالغ الأهمية في منع زيادة هذه المستويات.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، فإن الدول وعلى رأسهم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية واصلتا عملهما في الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة التي من شأنها تحقيق الاستدامة وزيادة كفاءة الطاقة، كما نشهد أيضاً غيرها من المبادرات الرامية إلى تعزيز مستوى كفاءة الطاقة للمباني لبناء مدن وقرى صديقة أكثر مع البيئة.

ولتحقيق ذلك بشكل فعّال يجب توحيد الجهود بين مختلف القطاعات لا سيما قطاع التخزين البارد، حيث أن هذه العناصر تتوافق مع اللوائح البيئية العالمية المصممة لتقليل استخدام المبردات ذات القدرة العالية على إحداث الاحتباس الحراري العالمي والعمل على زيادة تنفيذ البدائل التي من شأنها تخفيض معدلات الاحتباس.

ويشهد قطاعي الأغذية وسلسلة التبريد ازدياداً ملحوظاً في الطلب على كفاءة أعلى للطاقة دون التضحية بالأداء وذلك للامتثال باللوائح العالمية الخاصة بالحد من التغير المناخي، الأمر الذي يستدعي توفير مبردات صديقة أكثر مع البيئة.

إن التطبيق الناجح لبدائل آمنة والتي تساهم في الحد من الاحتباس الحراري العالمي أمر بالغ الأهمية، يعكس التزام جميع الأطراف المعنية في قطاع التبريد بتحقيق أهداف التخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية التي تم الاتفاق عليها في تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال.

ويدعو التعديل الدول المتقدمة إلى خفض مستويات استهلاك مركبات الكربون الهيدروفلورية بنسبة 85% على الأقل من متوسط قيمها السنوية للفترة 2011-2013. في حين يتطلب من الدول في الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية والكويت، تفويضات للتخلص التدريجي من مركبات الكربون الهيدروفلورية بنفس النسبة بحلول عام 2047. كما شهدت المناطق التي تتمتع بمرونة في التشريعات بهذا الخصوص الاستفادة من المعدلات الأقل لحدوث احتباس الحراري نتيجةً لفوائد انخفاض استهلاك الطاقة مع الحفاظ على الأداء.

ومن المرجح أن يسهم التخفيض التدريجي لدعم الطاقة في المنطقة إلى دفع النمو المستقبلي في قطاعات الناشئة لاستهلاك الطاقة بكفاءة أعلى وصديقة أكثر مع البيئة.

أهمية استخدام مبردات السولستايس

ساعد استخدام مبردات HFO)) في تجنب إطلاق ما يقرب من 200 مليون طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حتى الآن، وهو ما يعادل الانبعاثات من أكثر من 40 مليون سيارة. كما تم اعتماد الجيل الجديد من مبردات هانيويل عالميًا لتطبيقات مختلفة مثل المبردات وتكييف الهواء التجاري والمتنقل والمجففات الدوارة، والتي تشمل Solstice N40 (R-448A) و Solstice ze (R-1234ze) وSolstice zd (R-1233zd) وSolstice L40X (R-455A).

أصبحت مبردات Solstice N40 من أكثر المنتجات قبولًا في الأسواق، حيث تم خفض القدرة على إحداث الاحترار العالمي، ويعد بديل غير قابل للاشتعال لمركبات الهيدروفلوروكربون القديمة مثل R-404A وR-22، والتي تم حظرها في أوروبا وتوقف انتاجها في هذا العام. كما اختار أكثر من 30000 متجر حول العالم استخدام Solstice N40 لزيادة كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي.

ويتم تنفيذ حلول سولستايس في المنطقة لتحقيق أهداف الاستدامة، حيث أطلقت شركة SKM Air Conditioning LLC، والتي تتخذ من دولة الامارات مقراً لها، أول خط تبريد في الشرق الأوسط يتم تزويده بمبرد هانيويل Solstice ze (R-1234ze). وتعد الشركة واحدة من أوائل الشركات التي تبنت المبردات ذات القدرة على خفض الاحترار العالمي في المنطقة، ويعمل المزيد من الشركات المصنعة الآن على تحقيق أهداف كفاءة الطاقة وجهود الاستدامة.

ومع استمرار الدول في جميع أنحاء العالم العمل من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19، ستكون هذه الحلول الموفرة للطاقة والمخفضة للقدرة على إحداث الاحترار العالمي أساسية للدول، وذلك لتحقيق أهداف الاستدامة المستمرة وتلبية الطلب المتزايد على التبريد عبر عدد من الصناعات.

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