دبي: تقديم لقاح كوفيد-19 مجاناً وبالهوية فقط دون موعد

يعد اللقاح SARS-CoV-2 من “سينوفارم” لقاحا معطلا للفيروس، حصل على التسجيل الرسمي في الدولة ويوفر مناعة مكتسبة ضد الإصابة بفيروس كوفيد-19 وسيتم إعطاء الجرعتين المطلوبتين لحماية التطعيم وبينهما فترة فاصلة تتراوح بين 21 و28 يوما.

استنادا إلى تحليل نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية جاءت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وسجل الإقلاب المصلي معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، و 100% معدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض. ولم تظهر التجارب أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة حتى الآن.

أطلق مستشفى “زليخة الشارقة” مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات في الثالث من يناير وقد تم تطعيم ما مجموعه 300 شخص في الأيام الثلاثة الأولى.

وقال السيد فيليب جاكوب ، 49 عامًا الذي يعمل في شركة أدوية ، بعد حصوله على اللقاح “أشعر بالسعادة والأمان الآن ، بالتأكيد سأخبر أفراد أسرتي وأصدقائي عن تجربتي الرائعة وسأنصحهم بأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن. أشكر مستشفى زليخة على هذه المبادرة”. وقالت السيدة دينا أرغونزا ، 39 عامًا من الفلبين ، “لقد خلقت جائحة كوفيد-19 حالة من الخوف والقلق لدى جميع أفراد المجتمع، والآن جاء اللقاح وأزالها ، أنا سعيدة جدا لأنني تلقيت اللقاح في مستشفى زليخة”.

وقال الدكتور برامود ر. شابراني ، أخصائي في علم الأحياء الدقيقة مكافحة العدوى وعلم الأوبئة في مستشفى “زليخة” ، ” لقاح كوفيد-19 هو أفضل وأنجح حل موجود لدينا الآن. فاللقاح يساعد أجسامنا على تكوين أجسام مضادة لعدوى كوفيد-19 من دون أن نصاب بالفيروس. كما يساعدنا في حماية الأشخاص من حولنا والحد من انتشار الوباء من خلال توفير مناعة القطيع”.

تسببت الجائحة بحالة كبيرة من الفوضى في حياة الأفراد ومع حلول العام الجديد ، يتم منحنا أمل جديد ، من خلال هذا اللقاح.

يمكن حجز مواعيد التطعيم من خلال الاتصال هاتفياً أو من خلال تطبيق “واتس أب” على الرقم المجاني لمستشفى “زليخة”: 600524442. كان مستشفى “زليخة” رائدًا في التكامل مع أجندة الدول للتغلب على انتشار الفيروس ويشجع سكان الإمارات على أخذ اللقاح مشاركته في محاربة الوباء.