أبوظبي: “القابضة” توسع محفظة شركاتها في قطاع الصحة

وام/ أعلنت “القابضة” /ADQ/ اليوم، عن عمليتي استثمار من شأنهما المساهمة في توسعة نطاق محفظة شركاتها في قطاع الصحة والدواء بشكل كبير حيث وافقت على الاستحواذ على شركة “فارماكس للأدوية” المتخصصة في تصنيع وتسويق أدوية عامة قليلة التكلفة ذات علامة تجارية مسجلة. كما وافقت على الاستثمار في “بيوكون بيولوجيكس المحدودة” /”بيوكون بيولوجيكس”/، التابعة لشركة “بيوكون المحدودة” والمتخصصة في تطوير وتصنيع وتسويق عقاقير البدائل الحيوية التي تتميز بجودتها العالية وتكلفتها اليسيرة في الأسواق العالمية.

وباستثمارها في “فارماكس للأدوية”، تواصل “القابضة” توسعة محفظة شركات الصحة والدواء التابعة لها، من خلال سدّ فجوة تتعلق بتوفر الأدوية قليلة التكلفة، وبناء منظومة رعاية صحية فعالة في دولة الإمارات، تحقق التوازن بين التكلفة والجودة. وفي الوقت ذاته، يمثل استثمار “القابضة” في شركة “بيوكون” خطوة مهمة نحو تطوير الخبرات اللازمة في مجال عقاقير البدائل الحيوية المبتكر، والذي يستهدف علاج عددٍ من الأمراض المزمنة، مثل أمراض السكري والأورام والمناعة.

وبعد إتمام عمليتي الاستثمار، ستمتلك “القابضة” استثمارات عبر سلسلة القيمة في قطاع الصحة والدواء، وذلك من خلال تقديم الرعاية الصحية للمرضى عبر منشآت شركة “أبوظبي للخدمات الصحية” /صحة/ التي سجلت 9 ملايين زيارة من المرضى في العام الماضي، وخدمات الفحوصات المخبرية من خلال “يونيون 71″، والتغطية التأمينية عبر الشركة الوطنية للضمان الصحي “ضمان”.. وتمتد محفظة “القابضة” الواسعة لتشمل قطاع مشتريات الأدوية، ونقلها ومناولة كافة عملياتها اللوجستية عبر امتلاكها لكل من شركة “رافد” و”موانئ أبوظبي” و”شركة أبوظبي للمطارات” وكذلك استثمارها في “أرامكس”.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ “القابضة” إن طموحنا لمحفظة شركات الصحة والدواء التابعة لنا على المدى الطويل هو تحقيق النمو لمنظومة متطورة رقمياً، تركّز على تلبية احتياجات هذا القطاع، والذي يستند إلى عددٍ من المقومات التي تتمثل في توفير مستوى عالمي من التميز، والإدارة الفعالة للخدمات الصحية لأفراد المجتمع، والبنية التحتية المرنة لسلسلة الإمداد.. وبالإضافة إلى القيمة التي يضيفها ذلك للجهة المساهمة في “القابضة” /ADQ/، فإن له أيضاً تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً إيجابياً من خلال توفير خدمات صحية أفضل، وتحسين الإنفاق بمجال الرعاية الصحية، والمزيد من الفرص للكوادر محلياً وعالمياً.

ويخضع إتمام صفقتي استثمار “القابضة” /ADQ/ في كل من “فارماكس للأدوية” و”بيوكون بيولوجيكس” لموافقة الجهات التنظيمية المعنية.