أبوظبي: إطلاق حملة تطعيم مجانية ضد كورونا

وام / أطلقت دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة واسعة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين الحصول على اللقاح مجاناً.

وتشجع حملة “ليكن خيارك التطعيم” عامة الشعب على تلقي اللقاح لحماية أنفسهم ضد الفيروس، فكلما ارتفع عدد الأشخاص المحصنين باللقاح كلما قلت فرص العدوى.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي “نريد أن نضمن أن يظل المجتمع آمناً وصحيحاً، لهذا خضعت اللقاحات لتجارب ودراسات صارمة لضمان سلامتها وجودتها وفعاليتها.. ولهذا أحث الجميع على اختيار التطعيم ضد كوفيد-19 لحماية صحتهم وصحة مجتمعنا”.

من جانبه قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: “جميع اللقاحات المعتمدة آمنة وستمنح متلقيها التحصين من العدوى.. أشجع الجميع على اختيار التطعيم ضد كوفيد-19 كخطوة مهمة لتحصين أنفسهم ووقاية المجتمع”.

ومن جهته قال مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: التطعيم هو أبسط طريقة وأكثرها فعالية للبقاء آمنًا.. وقد أنقذت اللقاحات ضد عدد من الأمراض على مر التاريخ حياة ملايين الأشخاص حول العالم.

وأضاف: “لن تنتهي هذه الجائحة إلا إذا كافحناها بكل السبل، وأفضلها وأكثرها فاعلية هي اللقاحات.. أدعو الجميع إلى اختيار تلقي تطعيم كوفيد-19 لنساهم في كسر سلسلة العدوى ونحقق الانتصار”.

استكمالًا للجهود المبذولة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19، دائرة الصحة – أبوظبي تطلق بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد الفيروس. pic.twitter.com/OTBRhGCYsO — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) January 4, 2021