محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inصحة

الأردن: اتفاق للحصول على 3 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك

شهدت البلاد انخفاضاً حاداً في حالات الإصابة بكوفيد-19 منذ بلوغ الموجة الثانية ذروتها في نوفمبر الماضي مع نحو 60 وفاة يومياً.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الأردن: اتفاق للحصول على 3 مليون جرعة من لقاح فايزر-بيونتيك

رويترز/ صرح بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن يوم الأحد أن بلاده أبرمت اتفاقاً مع فايزر وشريكتها بيونتيك لشراء مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 كما ستحصل على مليوني جرعة أخرى من برنامج كوفاكس بمنظمة الصحة العالمية، مضيفاً أن هناك محادثات للحصول على المزيد من الجرعات.

ولم يذكر الخصاونة في كلمته إلى البرلمان متى سيحصل الأردن على الجرعات لكن مسؤولين في وزارة الصحة قالوا إنهم يتوقعون وصول الإمدادات الأولى من لقاح الشركة الأمريكية في فبراير شباط.

وأعدت برنامج كوفاكس منظمة الصحة العالمية لضمان حصول سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في أنحاء العالم على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال الخصاونة للبرلمان إن نظام الرعاية الصحية الأردني رفع طاقته الاستيعابية إلى ثلاثة أمثال منذ أكتوبر تشرين الأول مع تخصيص أسرة وعنابر جديدة لمرضى كوفيد-19.

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الصحة نذير عبيدات إن الحكومة تأمل في طرح برنامج تحصين مجاني لأكثر من عشرة في المئة من السكان وعددهم عشرة ملايين نسمة.

وشهدت البلاد انخفاضاً حاداً في حالات الإصابة بكوفيد-19 منذ بلوغ الموجة الثانية ذروتها في نوفمبر الماضي مع نحو 60 وفاة يومياً.

وسجل الأردن 1540 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و26 حالة وفاة. وبلغ إجمالي عدد من أصيبوا بالمرض منذ ظهوره في الأردن في أوائل مارس آذار حتى يوم الأحد 298208 حالات وتوفي 3903 مصابين بالمرض.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا