شركات هندية تتجه لتصدير لقاحات كورونا إلى الدول العربية

د ب أ/ تسعى الهند لتصدير لقاحات مضادة فيروس كورونا المستجد إلى الدول العربية، حيث تقوم شركات هندية حالياً بإنتاج اللقاح وفق المعايير العالية، كما أكد خبراء ومراقبون من الهند مقيمون في دبي. وتتولى شركتي “زيدوس كاديلا” و”بهارات بايوتيك” ومعهد “سيرام” إنتاج اللقاح المرتقب.

وحققت الهند مساهمات كبيرة في أسواق اللقاح في العالم تصل إلى ربع حجمها البالغ 35 مليار دولار، كما تشكل لقاحاتها إمدادات 60% من اللقاحات المقدمة لمنظمة اليونسيف التابعة للأمم المتحدة. وتنتج الهند 30 نوعاً من اللقاحات يستفيد منها 140 بلد في العالم وتشكل جميعها 1.45 مليار جرعة.

ويقول المستشار الاستراتيجي الهندي المقيم في دبي فهيم أحمد إن “الأسواق العالمية والعربية والأفريقية تحتاج إلى خيارات متعددة للقاحات لأن هناك حاجة كبيرة لعدد كبير من الجرعات، وهناك دول لا تستطيع شراء لقاح الدول الغربية أو لأنه لا يتم منحهم الأولوية.”

وتابع أحمد “الهند لديها قدرة كبيرة للإنتاج سنوياً، والذي يشرف عليه علماء أكفاء في منشآت طبية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن أسعارها المنخفضة مقارنة بباقي اللقاحات العالمية”.

وأضاف “إذا أخذنا في الاعتبار استجابة الهند لمكافحة جائحة COVID-19 فإن برنامجها الوطني للاكتفاء الذاتي دليل حقيقي على القدرات الإستراتيجية للبلاد ليس فقط لإدارة الوباء في الهند ولكن أيضاً لتوسيع عروضها إلى الدول الأخرى ومنها الدول المجاورة للهند وكذلك العالم العربي”.

وأعلن الصندوق السيادي الروسي إبرام اتفاق مع مجموعة “هيتيرو” الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من 300 مليون جرعة سنوية من لقاح “سبوتنيك – في” الروسي المضاد لفيروس كورونا.

يشار إلى أن الهند حققت نجاحاً كبيراً في تصنيع المعدات التي يرتديها الأطباء أثناء مواجهة كورونا من صفر في بداية الوباء إلى 1691 مصنعاً حيث بلغت حالياً طاقة الإنتاج المليون، وزاد عدد المصنّعين لأجهزة التنفس الصناعي من 3 في بداية الوباء إلى 25 الآن، أما بالنسبة للأقنعة يتم إنتاج ملايين الكمامات يومياً، مقابل 100 ألف في بداية الوباء.

كما قامت الهند بإطلاق برنامج شراكات لتسريع التجارب السريرية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمعاهد الوطنية للصحة، وتشترك أيضا في آلية “كوفاكس” الدولية لتوزيع اللقاحات الملتزمة بإيصال 200 مليون جرعة.