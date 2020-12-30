بعد تلقى لقاح فايزر ضد كورونا المستجد، إصابة ممرض فى كاليفورنيا بالفيروس

ونقل تقرير رويترز عن الدكتور كريستيان رامرز، أخصائي الأمراض المعدية في مراكز صحة الأسرة في سان دييغو، إنه من المحتمل أن يكون ماثيو أصيب بالفيروس قبل الحصول على الجرعة، حيث يستغرق الأمر زهاء أسبوعين حتى يبدأ مفعول الجرعة الأولى من اللقاح.

وكان ممرض في كاليفورنيا قد أصيب بفيروس كورونا بعد أكثر من أسبوع من تلقي لقاح شركة فايزر ، وفقًا لما أوردته شبكة اي بي سي نيوز ABC News يوم الثلاثاء ، لكن خبيرًا طبيًا قال إن الجسم يحتاج إلى فنرة معروفة من الوقت لبناء مناعة ضد الفيروس.

قال ماثيو دبليو ، 45 وهو ممرض في مستشفيين محليين في تدوينة له على فيسبوك

أنه تلقى لقاح فايزر في 18 ديسمبر وأخبر شبكة اخبارية إن ذراعه كانت تؤلمه خلال يوم واحد ولكن بعد ذلك لم يعاني من أي آثار جانبية أخرى.

وأضاف التقرير أنه بعد ستة أيام عشية عيد الميلاد ، أصبح مريضًا بعد أن عمل في نوبة عمل في وحدة كورونا. أصيب بحمى ثم شعر بآلام في العضلات وإرهاق.

وقال التقرير إنه ذهب إلى موقع اختبار في المستشفى وأثبتت إصابته بـكورونا في اليوم التالي لعيد الميلاد.

كريستيان رامرز ، أخصائي الأمراض المعدية بمراكز صحة الأسرة في سان دييغو ، أشار أن ذلك هو أمر متوقع/ وأضاف: “نعلم من التجارب السريرية للقاح أن الأمر سيستغرق حوالي 10 إلى 14 يومًا حتى يبدأ الجسم في اكتساب الحماية من خلال اللقاح”.

وأضاف رامرز: “هذه الجرعة الأولى التي نعتقد أنها تمنحك حوالي 50٪ ، وتحتاج إلى تلك الجرعة الثانية لتصل إلى 95٪”.