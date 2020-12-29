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Posted inصحة

خارطة انتشار ثلاث طفرات من فيروس كورونا المستجد

تزامن طرح اللقاحات والبدء في عمليات التطعيم باللقاح المضاد ضد فيروس كورونا المستجد ، ظهور طفرات في فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا واليابان بحسب ما نقلته تقارير صحفية اليوم

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خارطة انتشار ثلاث طفرات من فيروس كورونا المستجد
الصورة من صحيفة ديلي ميل

نقلت أسوشيتد برس أن طفرة فيروس كورونا في جنوب أفريقيا (يرمز لها بـ 501.V2) أشد سرعة في نقل العدوى مع اصابة أكثر من مليون حالة مؤكدة يوم الأحد الماضي ودعا الرئيس سيريل رامافوزا إلى اجتماع طارئ لمجلس القيادة الوطني لفيروس كورونا مع وصول مستشفيات جنوب إفريقيا إلى أقصى طاقتها الاستيعابية وعدم وجود أي علامة على وصول الطفرة الجديدة إلى ذروتها ، من المتوقع أن يعلن رامافوزا عن العودة إلى الإجراءات التقييدية المصممة لإبطاء انتشار المرض.

 يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة الأمراض والأوبئة الأفريقية أن سلالة جديدة من الفيروس تحورت في طفرة جديدة مختلفة وبدأت تنتشر في نيجيريا وجرى تحديدها بالرمز P681H.

وكانت بريطانيا قد أعلنت قبل اسبوعين عن طفرة تنتشر فيها وجرى اطلاق رمز جديد لها (VUI-202012) ويقول خبراء إن السلالات الجديدة تشترك في الكثير من الخصائص . فالسلالة في بريطانيا – B.1.1.7 – و في جنوب إفريقيا 501.V2 – متشابهة من جهة نقل العدوى والانتقال أسرع ويبدو أنهما يؤديان إلى زيادة الأحمال الفيروسية لدى المصابين.

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