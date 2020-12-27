أبوظبي: 18 محطة لفحص الليزر من السيارة على طريق الفاية

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن استحداث 18 محطة لفحص الليزر DPI من السيارة على طريق الفاية قبل نقطة غنتوت والتي تأتي ضمن خطتها لفتح مسارات جديدة عند نقاط الدخول على شارع دبي- أبوظبي، وذلك لتعزيز انسيابية حركة الدخول إلى إمارة أبوظبي.

وتعد المحطات إضافة لمنظومة مراكز الفحص المتوفرة في إمارة أبوظبي وإمارات الدولة، والتي تلبي احتياجات الفحص لجميع القادمين والذين يمكنهم استخدام نتيجة الفحص السلبية للدخول خلال 72 ساعة من استلامها.

ويوفر مركز فحص الفاية الجديد في منطقة سيح شعيب على طريق الفاية بالاتجاهين 18 محطة فحص بتقنية الليزر DPI، ويمكن للمراجعين إجراء الفحص من المركبة طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.