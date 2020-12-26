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Posted inصحة

ولي العهد السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

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ولي العهد السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد

من جهته قال وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة:” أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم. وما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة “الوقاية خير من العلاج” والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولاً، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دولياً في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا “.

يذكر أن السلطات الصحية سجّلت الأربعاء أكثر من نصف مليون شخص يرغب في التطعيم باللقاح المعتمد ضد كورونا وكانت المملكة قد أجازت استخدام لقاح «فايزر – بيونتيك»، لتعطي الضوء الأخضر للقاح.

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