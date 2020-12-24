فرنسا تمنح الجنسية للعاملين في الصفوف الأمامية والمجال الطبي من المهاجرين

وذكرت بي بي سي أن وزارة الداخلية الأفراد الذين يساعدون في الجهود المبذولة لمواجهة الجائحة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية بالطريقة السريعة التي خصصتها لهم. وبالفعل فقد حصل أكثر من 700 حصلوا على الجنسية أو هم في المراحل النهائية للحصول عليها.

و بين هؤلاء متخصصون في الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وعمال نظافة وعمال في المتاجر.

وتعرض العاملون في الخطوط الأمامية في جميع أنحاء العالم للإصابة بكوفيد 19 بمعدل مرتفع مع وفاة العديد منهم من المرض بما في ذلك الأطباء والممرضات.

التعليمات التي صدرت هذا الأسبوع عن وزارة الداخلية، بحسب وكالة “أسوشيتيد برس” أمرت المسؤولين بإعطاء الأولوية لطلبات الأجانب ممن عملوا “بتفان وشجاعة” لمحاربة وباء فيروس كوفيد-19 الذي أودى بحياة ما يقرب من 31000 شخص في فرنسا حتى الآن.

هذا التعميم الذي وقعته مارلين شيابا المفوضية لشؤون المواطنة، ينص على “تمكين الأجانب المؤهلين وبشكل خاص العاملين في المجال الصحي من الحصول على الجنسية بعد عامين فقط من الإقامة على الأراضي الفرنسية، بدلاً من الحد الأدنى المعتاد وهو خمس سنوات على الأقل، بسبب “الدور والخدمات الهامة” التي قاموا بتقديمها”.

وتعد فرنسا من بين الدول العشر الأكثر تضررا من الإصابة بفيروس كورونا ، مع أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة وحوالي 62 ألف حالة وفاة.

تم الإعلان عن مبادرة مسار منح الجنسية بصورة عاجلة في سبتمبر. ونال بالفعل 74 شخصًا جواز سفر فرنسي و 693 شخصًا آخر في المراحل النهائية بعد تقدم ما مجموعه 2890 شخصًا بطلبات حتى الآن.

وقالت بيان من مكتب مارلين شيابا في وزارة المواطنة إن المهنيين الصحيين و عمال النظافة و العاملين في رعاية الأطفال ، أثبتوا جميعًا التزامهم تجاه الأمة ، وحان دور الجمهورية الآن لاتخاذ خطوة نحوهم.

Nous accélérons la #naturalisation des travailleurs étrangers qui ont répondu présents en 1ère ligne pendant le #confinement. J’ai adressé ce matin les instructions aux Préfets

Je visite la SDANF à Rezé, qui coordonne les dossiers pic.twitter.com/Vc6bqXcj5M —MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) September 15, 2020

ويتجاوز هذا الاجراء الخطوات الاعتيادية التي تقتضي الإقامة في البلاد لمدّة 5 سنوات، وإثبات وجود دخل ثابت واندماج في المجتمع الفرنسي.

Personnels de caisses, soignants, gardes d’enfants… Elles et ils se sont engagés avec courage & ont montré leur attachement à la République ! Je viens voir l’administration où ces dossiers sont traités: merci à ses membres pour leur engagement ! pic.twitter.com/177p9dcUNS — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) September 15, 2020