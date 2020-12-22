الاقتصاد الدائري: مستقبل الأعمال في عالم ما بعد كوفيد-19

يواصل العالم سعيه للتخفيف من التأثيرات الاقتصادية السلبية لكوفيد-19؛ ففي الشرق الأوسط مثلاً، أطلقت الحكومات العديد من برامج التمويل لتعزيز نمو الشركات الصغيرة، في حين تسعى المؤسسات والكيانات المالية في المنطقة لتوفير الدعم اللازم لمجتمع الأعمال من خلال تقديم العديد من البرامج والمبادرات. وعلى الرغم من عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل الأعمال في عالم ما بعد كوفيد-19، إلا أن الخبراء يعتقدون أن اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري قد يكون الخيار الأمثل لإعادة انتعاش الأعمال في المنطقة.

وأشار تقرير الاقتصاد الدائري العالمي لعام 2020 إلى أن نسبة اعتماد الاقتصاد الدائري في العالم لا تتجاوز 8.6% ، الأمر الذي يدعونا إلى إعادة النظر في عاداتنا الاستهلاكية التي تغيرت بشكل جذري جراء الأزمة الحالية، ويتيح أمامنا الفرصة لاختبار استراتيجيات الاقتصاد الدائري.

تتيح استراتيجيات الاقتصاد الدائري، التي تتضمن إعادة استعمال السلع الأساسية وتدويرها وتوظيفها لاستخدامات أخرى، فرص عمل ومصادر دخل جديدة كلياً، مما يساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي دون استنزاف الموارد الطبيعية ويشجع على تبني اسلوب حياة مستدام ويعود بالمنفعة على كل من المجتمع والبيئة.

وبدأت العلامات التجارية الرائدة في قطاعي الأزياء ونمط الحياة بتعزيز استراتيجيات الاقتصاد الدائري بطرق مبتكرة للغاية، حيث أنشأت ايكيا على سبيل المثال أول متاجرها الخاصة بقطع الأثاث المستعملة في السويد . وتعمل العلامة المميزة على إصلاح أو إضفاء بعض اللمسات التجميلية على قطعها المستعملة التي تم التبرع بها لمراكز إعادة التدوير المحلية، ومن ثم بيعها بأسعار أقل من أسعار القطع الجديدة. وعلى الرغم من أن البرنامج ما يزال قيد التجربة، إلا أن ايكيا تخطط في حال نجاح التجربة لافتتاح المزيد من المتاجر المشابهة في أسواق أخرى بعد ستة أشهر. وتهدف ايكيا من هذه الخطوة إلى مساعدة الأشخاص على الاستفادة من المنتجات والسلع لأطول فترة ممكنة، والتقليل من انبعاث غازات الدفيئة انسجاماً مع أهداف الشركة لعام 2030 فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ.

بدورها، تتيح أديداس لعملائها مجموعةً من الأحذية المصممة لإعادة التدوير بدلاً من التخلص منها، حيث أعلنت الشركة عبر موقعها الإلكتروني عن إنتاج أحذية Ultra Boost DNA Loop الرياضية، التي يمكن إرجاعها للشركة بعد الانتهاء من استخدامها لإعادة تدويرها. ولضمان نجاح هذه التجربة، اعتمدت الشركة الرائدة على البولي يوريثين الحراري لإنتاج الأحذية الرياضية الجديدة، حيث يتم تجميع القطع باستعمال درجات الحرارة العالية والصمغ فقط.

ويشارك قطاع الأزياء في دعم هذه الاستراتيجيات أيضاً، حيث من المقدر أن تصل قيمة الأنشطة التجارية القائمة على الاقتصاد الدائري فيه إلى 5 تريليون دولار أمريكي بحسب تقرير الاقتصاد الدائري عن قطاع الأزياء لعام 2020 – السنة صفر .

قدرة الاقتصاد الدائري على فتح آفاق جديدة للأعمال في عالم ما بعد كوفيد-19:

على الرغم من عدم تفضيل البعض لنماذج الأعمال القائمة على المشاركة، نظراً لبعض التحفظات المتعلقة بالنظافة الشخصية، ولكن يمكن من خلال تبني المبادرات التي تركز على مبدأ إمكانية استخدام الشيء بدلاً من امتلاكه ضمان تحقيق المرونة في استخدام السلع اليومية وزيادة عمرها الافتراضي بشكل ملحوظ. وقد تلاقي فكرة الدفع مقابل استخدام المنتجات والخدمات عند الحاجة إليها فقط بدلاً من دفع المال لامتلاك المنتج أو الخدمة بشكل دائم ترحيباً من بعض الأشخاص.

وتساعد استراتيجيات الاقتصاد الدائري ومبادراته في الصناعات الزراعية والغذائية، مثل الزراعة الرأسية أو توفير مصادر محلية للمنتجات، في تقصير سلاسل التوريد بين المزارعين والبائعين والمستهلكين، فضلاً عن توفير فرص عمل محلية جديدة . ويعمل نظام سلسلة التوريد القصيرة بدوره على تزويد المستهلكين بتجربة أكثر شفافية من خلال نقل المنتجات من المزارع إلى المستهلك مباشرة، مما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات واستدامة أعمال جميع الجهات المعنية في هذا النشاط التجاري.

وفيما يتعلق بعمليات التصنيع، يمكن تطبيق استراتيجيات الاقتصاد الدائري من خلال جمع المنتجات المستعملة من المجتمعات المحلية وإعادة تدويرها وتصنيعها لإنتاج قطع جديدة مطابقة لمعايير الجودة المطلوبة5.

يقودنا كل ما سبق إلى أننا نشهد اليوم فرصة مثالية لإحداث تغيير جذري في نمط حياتنا وأسلوب عملنا، حيث يقع على عاتق الجميع، مسؤولية مراجعة الاستراتيجيات الجديدة التي تخدم المجتمع وتقييمها واعتمادها، ومن واجبنا جميعاً أن نعمل على حماية البيئة لنضمن استفادة الأجيال القادمة منها بالشكل الأمثل.