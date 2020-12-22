محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inصحة

أبوظبي تستقبل السياح الدوليين من 24 ديسمبر

ستستقبل أبوظبي السياح الدوليين من جديد ابتداءً من 24 ديسمبر 2020

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبوظبي تستقبل السياح الدوليين من 24 ديسمبر

ونقلت وكالة الانباء الإمارتية أنه إثر نجاح الإجراءات الاحترازية المطبقة في الحد من انتشار جائحة #كوفيد19 والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابة المؤكدة، ستستقبل  أبوظبي السياح الدوليين من جديد ابتداءً من 24 ديسمبر 2020.

للتأكد من سلامتهم وللمحافظة على صحتهم، سيتعين على السياح القادمين إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استُلمت خلال 96 ساعة قبل موعد الإقلاع، وإجراء فحص (PCR) جديد عند وصولهم إلى الإمارة.

ويتعين على جميع المسافرين من كافة الدول إجراء فحص (PCR) في اليوم السادس لمن تتجاوز مدة إقامتهم 6 أيام وفحص جديد في اليوم الثاني عشر لمن تتجاوز مدة إقامتهم 12 يوم. لأحدث المستجدات وقائمة الدول الخضراء الرجاء زيارة:

http://VisitAbuDhabi.ae

ويمكن للمسافرين القادمين من الدول الخضراء التحرك بحرية بعد حصولهم على نتيجة سلبية للفحص الذي أجرى عند وصولهم، بينما يخضع القادمون من الدول الأخرى إلى العزل الصحي لمدة 10 أيام فقط. سيُراجع تصنيف الدول كل أسبوعين.

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