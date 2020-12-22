إنجاز سعودي في توفير لقاح فايزر وبيونتيك

اعتمدت المملكة العربية السعودية في هذا الأسبوع لقاح “فايزر” و”بيونتيك” المضاد لكوفيد-19، وتعد هذه الخطوة إنجازاً تاريخياً يرسخ ريادة المملكة في المساهمة بالاستجابة للوباء ضمن البلاد العربية. وبصفتنا وكيل خدمات شركة UPS المعتمد في المملكة منذ عام 1997، نفخر بدورنا في دعم جهود عمليات توزيع لقاح “فايزر” و”بيونتيك” المضاد لكوفيد-19 بالمملكة.

وبدأت عمليات التلقيح في 17 ديسمبر 2020، حيث استلمت الدولة الدفعة الأولى من اللقاح قبل يوم من بدء العمليات. كما سيتم توفير اللقاح لكافة المواطنين والمقيمين مجانًا في أقرب فرصة ممكنة.

وعملت شركة UPS خلال الأشهر العديدة الماضية بشكل وثيق مع المؤسسات الصيدلانية ووكالة “أوبريشن ورب سبيد” الأمريكية لفهم كيفية دعم الخدمات التي توفرها كافة احتياجات النقل ومتطلبات تخزين اللقاحات المحتملة.

ويتمتع قسم الرعاية الصحية في شركة UPS بخبرات عالمية وإمكانيات متميزة في هذا المجال والتي تمكنها من تلبية احتياجات ومتطلبات مجموعات الاختبار وعمليات توزيع اللقاحات. كما تعد شركة UPS المزود طويل الأمد لخدمات سلسلة التوريد للعديد من الشركات في قطاع الرعاية الصحية، حيث تقدم 50,000 شحنة يوميًا من الأدوية المنقذة للحياة.

وتتعامل الشركة العالمية مع الأدوية المنظمة في مرافقها الممتدة على مساحة أكثر من 10 ملايين قدم مربع ضمن 32 دولة حول العالم، بما يشمل المرافق التي يتم التحكم في درجة حرارتها والمصممة للتعامل مع الأدوية المشتقة بيولوجيًا مثل اللقاحات التي يجب تخزينها في نطاق درجات حرارة معينة.

وتعتبر UPS من الشركات الريادية التي ساهمت في التصدي لفيروس كوفيد-19 منذ فبراير من هذا العام، حيث أكدت على ضرورة استمرارية الأعمال خلال الجائحة. وواصلت فرقنا في المملكة العربية السعودية وجميع أنحاء العالم عملها ضمن إجراءات السلامة المطلوبة لضمان استمرارية توصيل كافة الاحتياجات التي تلزم العالم في هذه الأوقات الغير مسبوقة، بما فيها المساعدات الطبية والمنتجات الغير متوفرة جراء عمليات الاغلاق التي اتبعتها الدول.

وساهمت شركة UPS في التجارب السريرية من خلال قسم الرعاية الصحية لديها، حيث تفخر بكونها الشريك اللوجستي للتجارب السريرية للقاح “فايزر” المضاد لكوفيد-19، وبينما قدمت الشركة الدعم اللوجستي خلال مراحل التجارب السريرية لثمانية من اللقاحات العشرة الرائدة، تتمتع الشركة اليوم بخبرة واسعة تعزز من جهوزيتها لتوزيع لقاحات أخرى عند طرحها في السوق.

نهنئ المملكة العربية السعودية على هذا الإنجاز الهام ونتطلع إلى دعم الحكومات الإقليمية الرئيسية في الاستجابة المستمرة لوباء كوفيد-19.