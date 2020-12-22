الإمارات: مجانا، مواقع أخذ لقاح كوفيد-19

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخرا عن توفّر لقاح فيروس كوفيد-19 في عدد من المستشفيات والعيادات في مختلف أنحاء الإمارات.

وباستطاعة جميع السكان التسجيل للحصول عليه مجاناً، واللقاح المسجّل في الإمارات هو لقاح شركة سينوفارم الصينية، ويستدعي أخذ حقنتين على مرحلتين تلي الحقنة الأولى أخرى ثانية بعد 21 يوماً. وكانت النتائج الأولية للقاح أظهرت فاعلية بنسبة 86% وتم الموافقة على استخدامه بعد إتمام المرحلة التجريبية الثالثة. يلزم لتلقي اللقاح إبراز هوية الإمارات وبطاقة التأمين الصحي.

وفي دبي يتوفر اللقاح في مستشفى دبي باركس أند ريزورتس الميداني- في موقف السيارات- من التاسعة صباحا. الموقع (هنا)

مراكز لقاح كورونا في أبوظبي:

يتوفر اللقاح في جميع المراكز الصحية التابعة لصحة، شركة أبوظبي للخدمات الصحية، وأيضاً جميع المستشفيات التابعة لشركة VPS Healthcare، التي تشمل مستشفيات برجيل.

(ففي إمارة أبوظبي، هناك 44 مركزاً لمنح اللقاح بالمجان، تتوزع 24 منها على العيادات والمراكز التابعة لشركة صحة في أبوظبي (من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساءً) في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل.

ومركز البطين الصحي، ومركز المقطع الصحي، ومركز مدينة محمد بن زايد الصحي، ومركز بني ياس الصحي، ومركز مدينة خليفة الصحي، ومركز الفلاح الصحي، ومركز الباهية الصحي، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز الهيلي الصحي، و مركز اليحر الصحي، ومركز المويجعي الصحي، ومركز مزيد الصحي، ومركز نعمة الصحي، ومركز القوع الصحي، ومركز الهير الصحي، ومركز سويحان الصحي، وعيادة الظفرة في مدينة زايد، مستشفى مدينة زايد، ومستشفى غياثي، ومستشفى المرفأ، ومسشفى دلما، ومستشفى السلع، ومستشفى ليوا. ليضاف إلى تلك المراكز 20 مركزاً في القطاع الخاص، وهي مستشفى ميدكلينك – شارع خليفة، ومجالس الأحياء من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً في مجلس البطين، المشرف، المنهل، مجلس ربدان، مجلس الوثبة، مجلس محمد خلف، مجلس جنوب الوثبة، مجلس أول رائد فضاء، مجلس فلج هزاع – العين، مجلس الخبيصي – العين، مجلس المرخانية – العين، مجلس الروضة – العين، مجلس زاخر – العين، مجلس الصاروج- العين، مجلس مدينة زايد – الظفرة، مجلس دلما – الظفرة، مجلس السلع – الظفرة، مجلس محمد الفلاحي الياسي – الظفرة، مجلس مبارك بن قران – غياثي.)

مراكز لقاح كورونا في الشارقة:

يتوفر اللقاح في مركز واسط الصحي من الساعة 4 عصراً إلى 9 مساءً.

مراكز لقاح كورونا في عجمان:

يتوفر اللقاح في مركز الحميدية الصحي من الساعة 9 صباحاً إلى 12:30 ظهراً ومن الساعة 5 عصراً إلى 8:30 مساءً.

مراكز لقاح كورونا في أم القيوين:

يتوفر اللقاح في مركز البيت متوحد من الساعة 8 صباحاً إلى 1 ظهراً.

مراكز لقاح كورونا في الفجيرة:

يتوفر اللقاح في مركز مريشد الصحي.

مراكز لقاح كورونا في رأس الخيمة:

يتوفر اللقاح في مركز المعيريض الطبي.

ما هي تكلفة لقاح كوفيد-19 في الإمارات؟

حالياً يتوفر اللقاح مجاناً في الإمارات.

ما هي آلية حجز موعد لأخذ لقاح كوفيد-19 في الإمارات؟

بالنسبة لمراكز صحة، بإلإمكان أخذ موعد عبر الاتصال بالرقم 80050 أو زيارة: www.seha.ae

أمّا بقية المراكز فيجب التواصل معها بشكلٍ مباشر.