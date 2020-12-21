“إن إم سي” تبيع مجموعة يوجين بـ430 مليون يورو

أعلنت شركة إن إم سي للرعاية الصحية عن إبرام اتفاقية لبيع مجموعة يوجين إلى فريزينيوس هيليوس بقيمة إجمالية للمؤسسة تبلغ 430 مليون يورو بعد عملية تنافسية للغاية. ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2021.

ويمثل بيع مجموعة يوجين، التي تتكون من شركتي لوارميا وبوسطن للتلقيح الاصطناعي، خطوة متقدمة وإيجابية للمجموعة كما يُظهر، مستوى الاهتمام بعملية البيع، جودة الأصول والقوة المتنامية للأعمال الأساسية لشركة إن إم سي للرعاية الصحية.

في أغسطس 2020، أقرت إن إم سي للرعاية الصحية خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتي تضمنت تركيزاً متجدداً على دفع النمو في الأسواق الأساسية في الشرق الأوسط. وتلتزم إن إم سي للرعاية الصحية بالبحث عن مخارج بشروط تجارية من الأنشطة الدولية التي لا تعتبر أساسية لرؤيتها. في حين تعتبر هذه الصفقة إنجازاً استراتيجياً هاماً نحو استئناف خطة العمل.

وتضم شركة لوارميا،المتخصصة في خدمات الإخصاب والتلقيح الاصطناعي، ما يصل إلى 40 عيادةً وموقعاً في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتقوم بأكثر من 25،000 عملية سنوياً. ويذكر أن “إن إم سي” استحوذت على لوارميا في عام 2015 والذي ساهم في نمو واسع النطاق للشركة، بعد أن افتتحت عيادات في عدد من الدول منها البرازيل والأرجنتين والسويد وإيطاليا والدنمارك.

أما شركة بوسطن للتلقيح الاصطناعي، التي تضم ما يصل إلى 25 عيادةً وموقعاً، وتقوم بما يزيد عن 10،000 عملية سنوياً، استحوذت عليها “إن إم سي” في عام 2018 ونمت بشكل ملحوظ في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مدار العامين الماضيين.

وعلى نطاق مشترك، حققت لوارميا وبوسطن للتلقيح الاصطناعي ما يقرب من 160 مليون يورو من الإيرادات في عام 2019.

وصرح مايكل ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة إن إم سي للرعاية الصحية: “كانت عملية البيع تنافسية للغاية، وهذا دليل على قوة مجموعة يوجين من خلال لوارميا وبوسطن للتلقيح الاصطناعي كما يسعدنا البيع لشركة رعاية صحية دولية راسخة مثل فريزينيوس هيليوس.

في وقت سابق من هذا العام، اتخذنا قراراً استراتيجياً لتركيز مواردنا على أصولنا الأساسية في الشرق الأوسط وكان هذا هو المحرك الرئيسي وراء قرار بيع مجموعة يوجين”.