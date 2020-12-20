بريطانيا تُعيد فرض الحجر المنزلي مع ظُهور سُلالة جديدة من فيروس كورونا المُستجد

(رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء اليوم السبت إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي اكتشفت في المملكة المتحدة، أسرع انتشارا من السلالة الأصلية بنسبة تصل إلى 70 في المئة لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكا كما أن اللقاحات تظل فعالة.

وقال جونسون وأكبر مسؤول طبي في إنجلترا كريس ويتي إن هيئة الصحة العامة اكتشفت السلالة الجديدة وتأكد الآن أنها تنتشر بسهولة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي أعلن فيه عن تشديد إجراءات العزل العام لملايين السكان “لا دليل على أنها تسبب مرضا خطيرا أو زيادة في عدد الوفيات لكن يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر بكثير”.

ومضى يقول “على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين لكن ربما تنتشر بنسبة أكبر بنحو 70 في المئة عن السلالة الأصلية للفيروس. هذه بيانات أولية وتخضع للمراجعة”.

“لكن هذا هو أفضل ما لدينا في الوقت الحالي ويجب علينا التحرك بناء على تلك المعلومات كما هي لدينا لأنها (السلالة) تنتشر بسرعة كبيرة”.

وتظهر البيانات تزايد حالات الإصابة بشكل متسارع في بريطانيا خلال الأسبوعين الماضيين.

ومن جانبه قال باتريك فالانس المستشار العلمي للحكومة البريطانية إن لقاحات كوفيد-19 تبدو ملائمة في تحفيز استجابة مناعية للسلالة الجديدة للفيروس.

وتابع فالانس “نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة… فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر”.

وقال فالانس “نعتقد أنها ربما تكون موجودة في دول أخرى أيضا”. وأضاف “ربما بدأت هنا، لا ندري على نحو أكيد”.

وقالت الحكومة يوم الاثنين إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطا جزئيا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، مما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد في لندن ومناطق أخرى من البلاد.