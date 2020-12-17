ملك السويد يعلن رسميا: فشلنا مع كورونا المستجد

وأشار الملك إلى فشل بلاده في إنقاذ الأرواح خلال الجائحة خلال برنامج “عام مع العائلة الملكية” عبر التلفزيون

السويدي SVT، وقال “أرى أننا فشلنا، مع عدد كبير من الوفيات أصبح الأمر

مروعا ونعاني منه جميعاً”.

يأتي ذلك بعد إعلان لجنة كورونا التي عينتها الحكومة للتحقيق في طريقة تعاطي السويد مع الجائحة، أن

السويد فشلت في حماية كبار السن من الفيروس.

وتوفي في السويد أكثر من 7 آلاف شخص بكورونا، وحرموا من فرصة توديع أقاربهم، مما اعتبره الملك “مؤسفاً جداً”. وأضاف “عانى الشعب السويدي بشدة في ظل ظروف حرجة نفكر في جميع أفراد الأسرة الذين لم يتمكنوا

من توديع أقاربهم فأن تحرم من الوداع الأخير هي معاناة صادمة ومؤلمة “

رابط المقابلة:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kungen-jag-anser-att-vi-har-misslyckats

وأثارت السويد فضول العالم حين اختارت عدم اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس واكتفت بتطبيق متساهل للتباعد الاجتماعي، بتبرير ذلك باتباع استراتيجية «مناعة القطيع» وطالب كثيرون من قطاع الأعمال تبني النموذج السويدي لتجنب افلاس الشركات وتراجع الاقتصاد، لكن الكلفة الإنسانية كانت كبيرة في السويد بحسب الملك، كما أن الإستراتيجية التي اتبعتها السويد لم تفلح في صد انتشار المرض ولا في أنقاذ الاقتصاد، فالوفيات مقارنة بالدول من حولها تعد الأعلى بالمقارنة بعدد السكان، واقتصاد السويد لم يكن بأفضل حال ولا بمنأى عن التبعات، بل ازدادت الخسائر لتصل للقطاع الصحي، ففضل كثير من العاملين بالقطاع الانسحاب إما بالاستقالة أو التقاعد بسبب الانهاك بعد أن أصبحت المستشفيات ساحة مواجهة كوفيد – 19، فكان الثمن باهظا على الاقتصاد والكلفة البشرية الكبيرة.