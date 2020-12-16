عُمان: وزراة الصحة ترخص استيراد لقاح “فايزر-بيونتيك”

أصدرت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية ترخيصاً لاستيراد لقاح “فايزر-بايونتيك” المضاد لفيروس كورونا المستجد للاستخدام الطارئ للوقاية من الفيروس للفئة العمرية من 16 عاماً فما فوق.

وأشارت إلى أن الترخيص تم “بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قدمت من قبل شركة (فايزر) الأمريكية، فور استلامها في 26 من نوفمبر الماضي، والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة وبعد اعتماده من قبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية”.

وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية تُصدر ترخيصًا لاستيراد لقاح /فايزر بايونتيك/كوفيد١٩ للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس #كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق. pic.twitter.com/Kb87h5OZbq — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 15, 2020

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية