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Posted inصحة

عُمان: وزراة الصحة ترخص استيراد لقاح “فايزر-بيونتيك”

حسب الوزارة فإن هذا الإجراء جاء ضمن “جهود ضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ، حسب السياسات التي تقرها الوزارة”.

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عُمان: وزراة الصحة ترخص استيراد لقاح "فايزر-بيونتيك"

أصدرت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية ترخيصاً لاستيراد لقاح “فايزر-بايونتيك” المضاد لفيروس كورونا المستجد للاستخدام الطارئ للوقاية من الفيروس للفئة العمرية من 16 عاماً فما فوق.

وأشارت إلى أن الترخيص تم “بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قدمت من قبل شركة (فايزر) الأمريكية، فور استلامها في 26 من نوفمبر الماضي، والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة وبعد اعتماده من قبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية”.

المصدر: وكالة الأنباء العُمانية

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