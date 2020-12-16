عجمان: الخوذة الذكية للحد من انتشار كورونا

وام/ وظفت القيادة العامة لشرطة عجمان، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس ” كورونا ” الخوذة الذكية المعممة على مستوى وزارة الداخلية، والتي تتميز بمميزات خاصة للتمكن من كشف أعراض الإصابة بالفيروس من خلال قياس درجات حرارة الأشخاص “عن بعد” والتعرف على الوجوه وقراءة أرقام لوحات السيارات.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان المقدم سيف عبد الله الفلاسي إن توظيف الخوذة الذكية جاء ضمن إجراءات وزارة الداخلية وشرطة عجمان لتعزيز جودة الحياة بالحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وتعزيزاً للإجراءات الوقائية في الكشف المبكر عن حالات الإصابة في الطرق والأماكن العامة، للحد من انتشار الفيروس .

ولفت الفلاسي إلى أن الخوذة الذكية مزودة بخصائص ومستشعرات تمكنها من قياس درجات حرارة المارة تلقائياً عن مسافة تصل إلى 5 أمتار بمجرد مرورهم من أمام الخوذة، ويصل معدل الفحص إلى 200 شخص في الدقيقة، ويمكنها تحديد الأشخاص الذين تتجاوز درجة حرارة أجسامهم 37.3 درجة مئوية، ليقوم أفراد الشرطة بإيقاف من تكشف الخوذة عليه أعراض الحمى، ويتم نقله بواسطة الجهات المختصة إلى أقرب منشأة طبية من الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات في عجمان إلى أن توظيف الخوذة الذكية ساهم بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس في الأماكن العامة، حيث تمكنت شرطة عجمان من عمل مسح كامل للمناطق السياحية والأماكن العامة في إمارة عجمان كالحدائق والشواطئ، إضافة إلى عمل مسح شامل لعدد 778 محلاً ومركز تسوق، وكذلك البقالات والمحال التجارية في جميع مناطق الإمارة.

ونوه إلى أن عدد المفحوصين بواسطة الخوذة الذكية بلغ 33910 شخص، كما قدم أفراد الشرطة خلالها التوعية لما يزيد على 18740 شخصاً حول أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كوضع الكمامة والقفاز والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فيما تم تحرير 2031 مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة .