تنويه حول احتمال تسبب لقاحي فايزر وموديرنا لفيروس كورونا المستجد بشلل الوجه النصفي

أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (ملف بي دي اف بالانكليزية) تنويها لضرورة مراقبة من يتلقى لقاحي موديرنا وفايزر بعد إصابة 4 متطوعين بشلل بيل وهو شلل الوجه النصفي دون التأكد من وجود علاقة بين الاصابة واللقاح.

ووردت الإصابة في 4 حالات، ثلاثة منها تلقوا لقاح فايزر فيما اصيب شخص في مجموعة اللقاح الوهمي (بلاسيبو* أعطوا لقاحًا وهميًا. ويوصي موظفو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمراقبة الأشخاص الذين يحصلون على لقاح فايزر أو موديرنا لرصد أي حالة اصاب بشلل الوجه النصفي ، قائلين إنه ليس بالضرورة من الآثار الجانبية ولكن ذلك يستحق المتابعة. وجاءت التوصية في دليل ارشادات من 54 صفحة صدر اليوم الثلاثاء

https://www.fda.gov/media/144434/download ولفت الدليل إلى حالات قليلة من الاصابة في لقاحي فايزر وموديرنا.

وذكر تقرير صدر يوم الثلاثاء أن هناك أربع حالات تم الإبلاغ عنها لشلل بيل بين أكثر من 30 ألف مشارك في التجارب السريرية لمودينا. كما تلقى ثلاثة من المشاركين الذين أصيبوا بشلل الوجه النصفي . وبالمثل ، تضمنت تجربة فايزر أربع حالات تم الإبلاغ عنها لشلل بيل من بين حوالي 43 ألف مشارك. حصلت جميع حالات شلل بيل الأربع في تجربة فايزر على اللقاح وليس الدواء الوهمي. ويلفت الدليل إلى أنه لا توجد بيانات كافية لربط الحالات مباشرة بجرعات اللقاح لكن ذلك يتطلب متابعة دقيقة.

ونقلت أ ف ب أن وكالة الأغذية والأدوية الأميركية نشرت الثلاثاء رأيا مقتضباً تحدثت فيه بإيجابية عن لقاح شركة موديرنا ضد كوفيد-19 قبل اجتماع للخبراء بشأن الموافقة عليه على نحو طارئ.

اتسم بيان الوكالة بلهجة متفائلة إذ قالت إنه “لا مخاوف محددة تتعلق بالسلامة من شأنها أن تمنع إصدار ترخيص استخدام على نحو عاجل”، وأكدت فعالية اللقاح عموماً بنسبة 94,1%.

وفي الولايات المتحدة ستكون هذه الفئات أيضا أول من يتلقى اللقاح.

وباتت ممرضة تعمل في قسم العناية الفائقة في نيويورك أول شخص يتلقى لقاح بايونتيك-فايزر أمام الكاميرات، في البلد الأكثر تضررا بكوفيد-19 في العالم مع 300479 وفاة.

وبدأت كندا أيضا حملة التلقح الاثنين بلقاح فايرز-بايونتيك في حين أطلقت أبوظبي عملية التلقيح بلقاح “سينوفارم” الصيني.

واضيف الأردن الثلاثاء الى الدول التي وافقت على لقاح فايرز-بايونتيك بعد سنغافورة الاثنين والبحرين والسعودية والمكسيك وبريطانيا التي كانت الرائدة في بدء التلقيح الاسبوع الماضي.

يذكر أن شلل الوجه النصفي هو مرض مؤقت في أحوال كثيرة بحسب تقرير مايوكلينيك الذي يشير إلى أن يمكن أن يحدث شلل بيل – المعروف أيضًا باسم شلل الوجه المحيطي الحاد – في أي عمر. ولا يُعلم السبب الدقيق للإصابة به. فيُعتقد أنه ناتج عن تورم العصب الذي يتحكم في عضلات أحد جانبي وجهك والتهابه. أو قد يكون رد فعل يحدث بعد الإصابة بعدوى فيروسية.

وتكون الإصابة بشلل بيل مؤقتة لدى معظم الأشخاص. تبدأ الأعراض عادة في التحسن في غضون بضعة أسابيع، ويُشفى المرض تمامًا في ستة أشهر تقريبًا. تستمر بعض أعراض شلل بيل لدى عدد قليل من الناس مدى الحياة. وقد تعود الإصابة بشلل بيل للظهور في حالات نادرة.

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