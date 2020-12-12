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السويد تواجه أزمة صحية مع ارتفاع إصابات كورونا المستجد

استنفذت غرف العناية المشددة في مشافي العاصمة السويدية مع ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السويد تواجه أزمة صحية مع ارتفاع إصابات كورونا المستجد

وجه مدير الصحة والرعاية الطبية في ستوكهولم بيورن إريكسون نداء للاستغاثة قائلا إن الرعاية الصحية في مستشفيات العاصمة السويدية تشهد وضعاً خطيراً جداً وتحتاج إلى االمساعدة”. وأدى سوء الاحوال الصحية للدفع بمسؤول للاستغاثة وطلب العون بعد وصول حالات الاصابة إلى 7300 حالة يوم الأربعاء.

واستنفذت طاقة غرف العناية المركزة في ستوكهولم  ووصلت إلى الحد الأقصى لقدرتها الاستيعابية، حيث امتلأ 99 بالمئة من الأماكن مما يعني عجزها عن استقبال ضحايا الحوادث والحالات الحرجة الأخرى بحسب رويترز.

وأضاف إريكسون في مؤتمر صحفي ” تتعرض الرعاية الصحية الآن لضغوط
شديدة لدرجة عدم توفر أي غرف شاغرة للعناية المشددة”.

و تقدم إريكسون أمس بطلب إلى إدارة الرعاية الاجتماعية لجلب مزيد من موظفي
الرعاية الصحية إلى مستشفيات المقاطعة. وقال إن ذلك “يرجع إلى حقيقة أن
طاقم الرعاية الصحية يبذل حالياً جهوداً هائلة، لكن لا يمكن لذلك أن يستمر
على المدى الطويل” وقد وصلت حالات الوفيات إلى 2,836 حالة في العاصمة السويدية ومناطق قريبة منها.

     

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