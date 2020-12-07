اصابات كورونا ترتفع بين حضور مهرجان القاهرة السينمائي

بعد أيام قليلة على إختتام «مهرجان القاهرة السينمائي الدولي» بدورته الـ 42 والذي إفتتح الاربعاء الماضي، بدأ النجوم يعلنون عن إصابتهم بفيروس كورونا وأعلنت صابرين عن إصابتها بالكورونا، بعد حضورها إفتتاح المهرجان. ولفتت النجمة المصرية بتعليق نشرته على صفحاتها على السوشال ميديا إلى أن نتيجة فحصها إيجابية، متخوفة من نقل العدوى للفنانين الذين إلتقتهم في الحدث الفني.

وأعلن بعض الفنانين المصريين الذين خالطوا صابرين أنهم سيجرون فحصاً للكشف عن الاصابة. وكان «ليالينا 80» (إخراج أحمد صالح) آخر المسلسلات التي أطلت فيها صابرين في شهر رمضان الماضي إلى جانب النجوم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي بحسب صحيفة الاخبار.

وعلى غرار ما حدث في «مهرجان الجونة» الشهر الماضي والذي تسبب بنشر العدوى وحدوث إصابات عدة بسبب الازدحام، بدأ «مهرجان القاهرة» يدق ناقوس الخطر، منعاً لإنتشار الفيروس بين الحضور.

وتوقفت المهرجانات السينمائية في مصر منذ مارس آذار بعد إعلان تفشي كورونا جائحة عالمية ثم عادت في أكتوبر تشرين الأول مع انطلاق مهرجان الجونة السينمائي وبعده مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط بحسب رويترز.