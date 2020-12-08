أبو ظبي: إطلاق تجارب للمتطوعين لتلقي اللقاح الروسي القائم على الفيروسات الغدية

انطلق في إمارة أبوظبي البرنامج التطوعي للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي القائم على الفيروسات الغدية، وذلك تحت إشراف دائرة الصحة أبوظبي.

وتقام التجارب في دولة الإمارات من خلال شراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادية الروسي، وشركة أوروجلف هيلث للاستثمار، ومقرها أبوظبي. ويحمل برنامج التطوع شعار “اللقاح من أجل الانتصار” ويستهدف المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، الذين يمكنهم التسجيل للتطوع عبر www.v4v.ae، من خلال توفير بيانات الاتصال والمعلومات الطبية الأساسية الخاصة بهم، ليتم بعد ذلك الاتصال بالمشاركين لإتمام فحص الأهلية قبل بدء التجارب.

وستجري دائرة الصحة أبوظبي التجارب تحت إشراف مشترك من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، فيما تتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها. وسيتم دعوة 500 متطوع من إمارة أبوظبي للمشاركة في التجارب كمرحلة مبدئية.

تجرى تجارب اللقاح على أشخاص بالغين أصحاء من مختلف الجنسيات من سكان إمارة أبوظبي، على ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ولم تسبق لهم الإصابة بفيروس كوفيد-19، ولم يشاركوا سابقاً في تجارب على لقاحات لفيروس “كوفيد-19″، ولم يعانوا في الأيام الـ14 التي سبقت التطوع من أمراض معدية أو أمراض الجهاز التنفسي الحادة. وسيحصل المتطوعون على جرعتين من التطعيم بفارق 20 يوماً بين كل جرعة، وسيتم مراقبتهم من خلال زيارات منتظمة واستشارات عن بعد لمدة 180 يوماً بعد أخذ اللقاح، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

وقد أظهرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية التي نشرت في المجلة الطبية “ذا لانسيت” مستوى مستقراً على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أي أعراض جانبية، وتعد التجارب السريرية للمرحلة الثالثة التي تجري في الإمارات العربية المتحدة جزءًا من التجارب التي تجري حالياً في روسيا ودول أخرى في العالم

وطور اللقاح معهد غاماليا الفيدرالي لأبحاث الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة ووزارة الصحة في جمهورية روسيا الاتحادية.