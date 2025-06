بناء سد منيع ضد فيروس كورونا المستجد بأسلوب الجبنة السويسرية

أكد عالم فيروسات في جامعة كوينزلاند لأريبيان بزنس أنه لا يجب توقع حدوث معجزات وتلاشي فيروس كورونا المستجد بمجرد توفر اللقاحات المضادة له، وأضاف إيان ماكي أن اللقاح أفضل مما يجري حاليا حول العالم لكن لا بد من استراتيجية متعددة لمواجهة الجائحة مقترحا أسلوبا متعدد المحاور يشبهه بشرائح الجبنة السويسرية.

وفيما يستخدم تشبيه طبقات متعددة شرائح الجبنة السويسرية في التسعينيات لتحسين السلامة الصناعية اقترح إيان ماكي وهو عالم فيروسات في جامعة كوينزلاند تبني ذات التشبيه لفهم الثغرات في طريقة انتشار فيروس كورونا ومنع تطابق الفجوات المقابلة الذي يؤدي إلى تسرب الفيروس عبرها بحسب ما نقلته نيويورك تايمز عن ماكي.

يبسط رسم الجبنة السويسرية المؤلفة من عدة شرائح في كل منها ثقوب، ضرورة عدم اقتراب الثقوب في كل طبقة من الثقوب في الطبقة المجاورة. ولكن ما هي هذا الطبقات في شرائج الجبن ولماذا كل هذا العدد منها في تلك الشطيرة؟

فلو تقابلت الثقوب في كل شريحة جبنة فإن الفيروس سينتشر بطريقة سهلة، اي انه هناك ثغرات في كل طبقة، وكلما تعددت الطبقات زادت فرص صد انتشار الفيروس.

تمثل هذه الطبقات (شرائح الجبنة) جانب المسؤولية الشخصية والمسؤولية المشتركة عن ضبط انتقال الفيروس، ولا تكفي أي منهما لوحدها، فلا يكفي مثلا أن يضع المصاب بالفيروس القناع (مسؤوليته الفردية) دون تطبيق التباعد الاجتماعي (مسؤولية مشتركة) وغسيل الأيدي والاختبارات وتقصي انتقال المصابين والتهوية والتواصل الحكومي والمساعدة المالية الحكومية

فمن سيبقى في البيت ستتقطع به سبل كسب العيش ويحتاج لدعم حكومي، وتؤدي كل هذه لتقليص المخاطر الإجمالية، وستضفي اللقاحات طبقة حماية إضافية لاحقا.

وأشارت الدكتورة جولي جيربردينغ، والتي كانت تتولى قبل سنوات إدارة مركز الأمراض والسيطرة عليها، مؤخرا إلى أنه يمكن بناء حاجز منيع لكبح انتقال الفيروس، وذكرت أسلوب شرائج الجبنة السويسرية في مؤتمر لجمع التبرعات في منهاتن، ولفتت أن ذلك يستدعي كل هذه الأشياء وليس إجراء واحدا، قائلة:” مما يصعب أمام الناس فهم أن اللقاح ليس هو الحل السحري على فرض أن ملايين الجرعات ستوزع على كل الأمريكيين الـ 300 مليون لاستعادة الحياة كما كانت، فذلك غير صحيح وعلى الناس أن تدرك أن ذلك لن يحدث”.

