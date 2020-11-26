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Posted inصحة

الكويت: لقاح كورونا للمقيمين مجاناً

نقلت صحيفة القبس عن مصادر مطلعة في وزارة الصحة ان الوزارة ستقدم اللقاح مجانا للوافدين وأنها تعكف على تحديد طرق تلقي لقاح فايزر الخاص بالكورونا، واللقاحات الاخرى عقب وصولها اواخر العام الحالي والربع الاول من 2021، مبينة انها تعمل على توسيع نطاق تلقيها لاكثر من شريحة في المرحلة الاولى من وصول لقاح فايزر

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت: لقاح كورونا للمقيمين مجاناً

واستبعدت المصادر بحسب الصحيفة فرض رسوم على المقيمين لتلقي لقاحات كورونا، وذلك في حال توافرها بحسب الاتفاقات المبدئية مع الشركات المنتجة لها، مشيرة الى ان الوزارة تراعي القانون رقم 8 لعام 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية وتعديلاته الاخيرة، لافتة الى ان الاجتماعات المقبلة لمسؤولي الوزارة ستضع الاولوية للشرائح التي ستتلقى اللقاحات واماكن منحها لهم، وفق مواعيد مسبقة من خلال النظام الآلي.

وبينت أن الشرائح المستهدفة والمواطنين لهم الاولوية في تلقي تطعيمات كورونا قبل المقيمين، لافتة الى ان كبار السن واصحاب عوامل الاختطار وذوي الاحتياجات الخاصة والطواقم الطبية والهيئات التمريضية في المرافق الصحية والعاملين في الصفوف الاولى، سيتم منحهم اللقاحات في مراحلها الاولى، قبل التدرج على الفئات الاخرى.

وذكرت ان استيراد نحو 5.7 ملايين جرعة من لقاحات كورونا في حال اعتمادها عالميا تكفي لنحو 2.8 مليون نسمة تقريبا، موضحة انها تعتبر كافية من حيث المبدأ، خاصة ان اغلب اللقاحات لا ينصح بمنحها لمن هم دون الـ 18 عاما والاطفال عموما خلال الفترة الحالية، لا سيما أن الدراسات الاخيرة تشير الى ان تفشي أعراض الفيروس الشديدة لدى البالغين تكون على نحو أكبر بكثير مقارنة بالأطفال والاصغر سنا. و

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