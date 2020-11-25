الإمارات : إطلاق جهاز تنقية هواء قابل للارتداء

أطلقت “إل جي إلكترونيكس” هذا الشهر حلّها الشخصي للهواء في سوق الإمارات العربية المتحدة وهو جهاز تنقية الهواء القابل للارتداء LG PuriCare Wearable Air Purifier.

وتقول الشركة إنها تهدف إلى تقديم مستوى جديد من الحماية خلال التنقل وتتضمّن مجموعة أجهزة تنقية الهواء PuriCare من “إل جي”، على نماذج برجية مفردة ومزدوجة للمساحات السكنية، ونموذجًا تجاريًا للمكاتب، وجهازًا محمولًا للاستخدام أثناء التنقل. وتسعى “إل جي”، عبر أحدث إصدار لعائلةPuriCare ، لضمان الحفاظ على الهواء النقي والراحة الأمثل أثناء التنفس، أينما كان المستخدم.

ويستخدم جهاز تنقية الهواء القابل للارتداء LG PuriCare Wearable Air Purifier اثنين من مرشحاتH13 HEPA ، والتي تعمل على الحدّ من حوالي %99.95 من المواد الضارة المنقولة عبر الهواء، والتي تتضمّن الفيروسات والبكتيريا والمواد المسبّبة للحساسية، ويمنعها من دخول الجهاز التنفسي1 لمن يرتديها. كما يكتشف مستشعر الجهاز التنفسي الحاصل على براءة اختراع من “إل جي” دورة وحجم تنفّس المستخدم، ويضبط المراوح المزدوجة الخاصة بجهاز تنقية الهواء القابل للارتداء LG PuriCare Wearable Air Purifier بشكل تلقائي، من خلال ثلاث إعدادات للسرعة. كما انه في إمكان المراوح الديناميكية الإسراع حين يستنشق مرتديها، والإبطاء من أجل تخفيف المقاومة عند الزفير.

ويأتي جهاز تنقية الهواء القابل للارتداء LG PuriCare Wearable Air Purifier مزودًا ببطارية 820 مدمجة وقابلة لإعادة الشحن. ويمكن للبطارية توفير ما يصل إلى ثماني ساعات من التشغيل بسرعة منخفضة وساعتين على أعلى إعداد. أما لإعادة الشحن، فيحتاج المستخدم إلى توصيل الجهاز بمصدر طاقة، وذلك عن طريق استخدام كابل USB C المرفق. ولمزيد من الراحة، يسهل إزالة واستبدال – وتمديد إمكانية استخدام المكوّنات الرئيسية مثل المرشحات والغطاء الداخلي وواقي الوجه وأشرطة الأذن وموسعات الشريط.

ويتوفّر جهاز تنقية الهواء القابل للارتداء LG PuriCare Wearable Air Purifier الآن في الإمارات العربية المتحدة في بعض متاجر “كارفور” و”شرف دي جي” و”آيس”، بسعر التجزئة البالغ 699 درهمًا إماراتيًا.

يتم توفير مرشحين H13 HEPA في العلبة، بالإضافة إلى فلاتر إضافية متاحة بسعر التجزئة 59 درهمًا إماراتيًا.