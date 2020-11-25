السعودية: لقاح كورونا مجاني للمواطنين والمقيمين في السعودية

أعلنت وزارة الصحة أن توفير لقاح كورونا سيكون مجانا للمواطنين والمقيمين، وسيتم توفير اللقاح للجميع، وأكدت وزارة الصحة على لسان الدكتور عبدالله عسيري، أن لقاح “كورونا” سيكون متوفرًا بالمجان لكل المواطنين والمقيمين.

وفي تصريح لقناة الإخبارية السعودية الإثنين أوضح الدكتور عسيري أن المملكة قطعت شوطًا جيدًا ووصلت إلى مراحل نهائية، متوقعًا أن تشهد الأسابيع القادمة جدولًا واضحًا لوصول اللقاحات إلى المملكة.

فيديو | د. عبدالله عسيري لـ #الإخبارية: نطمح أن تغطي لقاحات فيروس #كورونا 70% من سكان #المملكة بنهاية 2021 pic.twitter.com/RBjkzcto3K — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 23, 2020

وأكد أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنًا وفعالًا ومعتمدًا من الهيئات المعنية، وعلى المستوى العالمي أنشئت سلة لقاحات تسمى منشأة “كوفاكس”، وكل اللقاحات التي تجتاز المرحلة الثالثة من الاختبارات الإكلينيكية ويثبت أنها فعالة وآمنة ستدخل في هذه السلة، وسيتم إنتاجها بكميات كبيرة جدًّا، ثم يتم بعد ذلك التنسيق لتوزيعها على العالم بدءًا بالدول الأكثر تضررًا.

وأشار إلى أن معظم اللقاحات المتعلقة بجائحة كورونا تتمثل في جرعتين، عدا لقاح واحد؛ فالهدف هو الوصول إلى أكبر عدد من السكان، ومعظم اللقاحات الآن تعطى فقط لمن أعمارهم فوق 16- 18 عامًا؛ وبالتالي لن يتم شمول الأطفال في المرحلة الحالية، وستعطى الأولوية لبقية الفئات بدءًا بمن لم تثبت إصابتهم، ونطمح أن يغطي اللقاح ما يصل إلى 70% من المواطنين والمقيمين في المملكة بنهاية عام 2021 ممن لم يصابوا بالفيروس.