طرح منتجات تعقيم ذات فعالية كبيرة من شركة فاين

وتحدث جيمس مايكل لافيرتي الرئيس التنفيذي لمجموعة فاين القابضة الصحية خلال مؤتمر صحفي افتراضي، عن أحدث الحلول التقنية العالمية الجديدة لدى الشركة والتي أثبتت فعالية كبيرة في توفير حماية من الجراثيمـ فضلا عن تحقيقها نتائج طيبة في اختبار فعاليتها من قبل السلطات العالمية بما في ذلك دولة الإمارات، والتي أثبتت المنتجات في اختباراتها كفاءة التكنولوجيا المطبقة.

تضم المنتجات فاين جارد بيور هاندز (Pure Hands)، وهو معقّم لليدين يوفّر الحماية على مدار 24 ساعة بعد الاستخدام في كل مرة، وفاين جارد بيور سورفيسز(Pure Surfaces)، وهو مطهّر للأسطح تدوم فعاليته لمدة 21 يوماً.

وتُعدّ المجموعة الجديدة جزءاً من محفظة متميّزة من المنتجات الصديقة للبيئة التي تقدّم الحماية من الجراثيم ومسببات الأمراض.

يشير لافيرتي إلى هذه المنتجاتب القول: “تلتزم فاين بمسؤوليتها تجاه حماية المجتمع، وتمثّل المجموعة الجديدة من المنتجات خطاً دفاعياً آخر تقدمه فاين للأهالي الذين يعتنون بعائلاتهم في المنزل والعاملين في مختلف القطاعات في الإمارات.”

وقد أشار لافيرتي إلى فوائد المنتجات الجديدة بالنسبة للعائلات، موضحاً: “ينتهي مفعول العديد من المطهرات الحالية بعد عدة دقائق من الاستعمال، ممّا يتطلب تكرار العملية بشكل مستمر لضمان السلامة وراحة البال. لكن مع تقنية فاين جارد، يمكن للمستهلكين اليوم أن يستعملوا منتجاتنا ويطمئنوا لمعرفتهم بأن عائلاتهم تتمتع بالحماية لفترة طويلة من الزمن. ويمكن القول إننا نرتقي بمنتجاتنا إلى مستوى غير مسبوق من الأداء والفعالية.”

وتتميز جميع منتجات المجموعة الجديدة باحتوائها على تكنولوجيا مضادة للفيروسات من نيوزيلندا، تشكل غلافاً طويل الأمد وغير سام ومضاد للميكروبات يلتصق بالجلد بأمان ويحمي من كافة أنواع البكتيريا والفيروسات. وتصنع جميع هذه المنتجات بالشراكة مع Zoono، العلامة التجارية الدولية المرموقة لتطوير وتصنيع وتوزيع الحلول المضادة للميكروبات التي تتميز بكونها طويلة الأمد وصديقة للبيئة.

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