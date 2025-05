إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عن إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد وأصدر الاتحاد المصري بيانا عبر حسابه الرسمي مساء الجمعة، قال فيه إن المسحة التي أجريت على لاعبي منتخب مصر، أظهرت إصابة صلاح بفيروس كورونا.

وأفاد البيان بأن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

وزعمت صحف بريطانية أن صلاح حضر زفاف شقيقه في مصر وسط بدون توخي قواعد التباعد الاجتماعي.

A video of Mohamed Salah dancing at his brothers wedding seemed appropriate pic.twitter.com/sucXTCNfcB

— Waleed (@Loma_Usyk) November 11, 2020