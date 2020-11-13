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Posted inصحة

إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عن إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عن إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد وأصدر الاتحاد المصري بيانا عبر حسابه الرسمي مساء الجمعة، قال فيه إن المسحة التي أجريت على لاعبي منتخب مصر، أظهرت إصابة صلاح بفيروس كورونا.

وأفاد البيان بأن صلاح لا يعاني من أي أعراض، بينما جاءت مسحة باقي أعضاء المنتخب المصري سلبية.

وزعمت صحف بريطانية أن صلاح حضر زفاف شقيقه في مصر وسط بدون توخي قواعد التباعد الاجتماعي.

ويخضع صلاح حاليا لبروتوكول طبي تم وضعه بالتنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب المصري ونادي ليفربول، حيث تم عزله داخل غرفته وعزل كافة المخالطين له.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراته المقبلة أمام نظيره التوجولي مساء غد السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

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