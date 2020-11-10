لبنان يفرض العزل العام للحد من تفشي كورونا المستجد

ونقل تقرير لرويترز أن لبنان قرر فرض العزل العام الشامل لنحو أسبوعين لكبح ارتفاع أعداد الإصابة بمرض كوفيد-19 وإتاحة الفرصة أمام قطاع الصحة المتضرر بشدة ليعزز طاقته الاستيعابية في ظل ما تعانيه الدولة من انهيار مالي.

وقال المجلس الأعلى للدفاع في بيان يوم الثلاثاء إن العزل العام، الذي يبدأ يوم السبت المقبل، سيستمر حتى 30 نوفمبر تشرين الثاني مع استثناء القطاعات الحيوية وتوصيل المواد الغذائية. وسيستمر فتح المطار والحدود.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب “بلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات، الحكومية والخاصة، على استقبال المصابين بحالات حرجة، لأن أسرّة المستشفيات أصبحت مليئة بحالات حرجة”، محذرا من أنه سيتم تمديد “الإقفال التام” إذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات.

سجل لبنان 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين مما رفع إجمالي عدد الإصابات فيه إلى 95355 والوفيات إلى 732 منذ 21 فبراير شباط.

ووصلت قدرة وحدات العناية المركزة على استيعاب المرضى إلى مرحلة حرجة مع انتشار الفيروس بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس آب ودمر قطاعات واسعة من العاصمة، موديا بحياة 200 شخص ومدمرا عدة مستشفيات. كما أن هناك تهاونا في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغيره من التدابير الوقائية.

وقال حمد حسن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق إن إجراءات العزل الجزئية لم تؤت ثمارها وإن من الضروري تطبيق عزل شامل لتعزيز طاقة استيعاب المرضى، بالرغم من مخاوف حيال الارتفاع الذي تشهده معدلات البطالة والتضخم والفقر.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المساعدات الغذائية والمالية ستكون ضرورية خلال العزل العام لأن أكثر من 55 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وأضافت “إذا كان لبنان يريد تفادي كارثة إنسانية، فعليه التأكد من قدرة الناس على الالتزام بتدابير الصحة العامة دون القلق بشأن وجبة الطعام التالية”.

أدت الأزمة المالية إلى انهيار العملة وأصابت البنوك بالشلل حيث جمدت ودائع المدخرين. وتضاءلت الإمدادات الطبية مع تزايد شح الدولار.

وقال حسن إن اتفاقا أُبرم مع مصرف لبنان المركزي رصد أموالا للمستشفيات الخاصة لتجهيز أجنحة خاصة بمرضى كوفيد-19 وإن الدولة ستدفع مستحقات المستشفيات عن الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

وتدين الحكومة منذ سنوات بمستحقات متأخرة للمستشفيات وتزداد فواتيرها غير المسددة في ظل أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى عام 1990.