الصحة العالمية تحذر من سلالة فيروس كورونا في حيوان المينك بعدة دول

أكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، أن تلك الدول هي السويد وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدنمارك التي كانت أول دولة أعلنت عن الطفرة الجديدة للوباء.

وأكدت السلطات الدنماركية اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا مرتبطة بالمرافق الخاصة بتربية المنك في شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتشخيص أكثر من 200 إصابة بالسلالة الجديدة التي تنتقل إلى البشر من تلك الحيوانات.

WHO’s risk assessment and advice on the mink-associated variant SARS-CoV-2 strain in #Denmark https://t.co/jerSmGfEIC #COVID19

