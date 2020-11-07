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Posted inصحة

الصحة العالمية تحذر من سلالة فيروس كورونا في حيوان المينك بعدة دول

حذرت منظمة الصحة العالمية من إصابات بطفرة جديدة لفيروس كورونا تعد مرتبطة بحيوانات المنك في ست دول على الأقل بعد إعدام 17 مليون منها في الدنمارك

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الصحة العالمية تحذر من سلالة فيروس كورونا في حيوان المينك بعدة دول

أكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اليوم السبت، أن تلك الدول هي السويد وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الدنمارك التي كانت أول دولة أعلنت عن الطفرة الجديدة للوباء.

وأكدت السلطات الدنماركية اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا مرتبطة بالمرافق الخاصة بتربية المنك في شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتشخيص أكثر من 200 إصابة بالسلالة الجديدة التي تنتقل إلى البشر من تلك الحيوانات.

وقررت حكومة الدنمارك إعدام كافة حيوانات المنك التي تجري تربيتها في البلاد (أي نحو 15-17 مليون حيوان)، على الرغم من إشارة الخبراء الصحيين إلى أن مدى خطورة الطفرة الجديدة من الفيروس لم يتضح بعد.

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