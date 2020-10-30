رغم الشكوك بفائدته، عقار ريمديسيفير يحقق مبيعات بـ 900 مليون دولار

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء أن هذا الدواء لا يستحق موافقة هيئة الغذاء والدواء وتحقيق الشركة مئات الملايين من الدولارات لتسويقه رغم الشكوك بفعاليته في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في إعلان الشركة عن نتائجها الفصلية، أن العقار المباع بالاسم التجاري “فيكلوري”، الذي تم تطويره أساسا لمعالجة المصابين بوباء إيبولا، قلص فترة تعافي مرضى “كوفيد 19” الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وأعلنت “جلعاد ساينسز” أن إجمالي إيراداتها ارتفع في الفصل الثالث بنسبة 17 بالمئة، إلى 6.6 مليارات دولار.

وكانت الولايات المتحدة سمحت في الأول من مايو بالاستخدام الطارئ لعقار “ريمديسيفير”، قبل أن يتبعها الاتحاد الأوروبي ومجموعة أخرى من الدول.

لكن دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية، خلصت الى أن تأثير هذا العقار “لا يذكر” في منع الوفاة من جراء المرض.