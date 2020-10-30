الصحة العالمية تحذر من منحنى خطير لفيروس كورونا المستجد فى منطقة الشرق الأوسط

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، رنا الحجة، إن الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وصلت لمنحنى خطير، لافتة إلى أن أعدادها بلغت 3 ملايين إصابة و75 ألف وفاة مع مخاوف من تصاعد الاصابات خلال موسم الشتاء القادم ورجحت الحجة أن تزيد هذه الأعداد خلال موسم الشتاء القادم.

وأشارت على تويتر بالقول: “على الرغم من عودة ظهور حالات #كوفيد_19 في بعض بلدان الإقليم، لا تزال لدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور من خلال استراتيجيات محددة الأهداف لمكافحة انتشار الفيروس. ويمكن استخلاص الدروس من البلدان التي تمكنت من خفض حالات الإصابة والوفيات فيها مع تجنب فرض حالات الإغلاق”.

ويعقد المكتب الإقليمي (الشرق الأوسط) لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.

وصلت جائحة #كوفيد_19 في إقليم شرق المتوسط إلى منعطف مثير للقلق، ومع تواصل الجهود لتطوير اللقاحات، يظل خط دفاعنا الأول والأهم في المعركة ضد كوفيد-19 هو تدابير الصحة العامة الوقائية والإجراءات الاجتماعية خاصة خلال فصل الشتاء:https://t.co/lBMDxVzVk9 pic.twitter.com/HUadhVkJ4R — WHO EMRO (@WHOEMRO) October 29, 2020

ويشارك في المؤتمر رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وعبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وبيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.