الإمارات: كشف 1,563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 122,273 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 475 حالة بحسب وكالة الانباء الاماراتية.

وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,704 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 115,068.