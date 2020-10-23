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Posted inصحة

الإمارات: كشف 1,563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

تنفيذا لخطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 120,351 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: كشف 1,563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 122,273 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 475 حالة بحسب وكالة الانباء الاماراتية.

وأعربت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,704 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/ وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 115,068.

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