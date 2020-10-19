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Posted inصحة

السعودية تسجل 381 حالة إصابة بكورونا المستجد وتحذير من عودة ارتفاع الإصابات

حذر وزير الصحة السعودي من عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة خلال الأسابيع القادمة في حال عدم التزام الجميع بالإجراءات الوقائية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تسجل 381 حالة إصابة بكورونا المستجد وتحذير من عودة ارتفاع الإصابات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 342583 حالة.

وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بتحقيق تقدم بفضل الالتزام بالتباعد الاجتماعي محذرا من الموجة الثانية خلال الأسابيع القادمة مالم يتم الالتزام من قبل الجميع بالإجراءات الصحية وارتداء الكمامات لأن التقصير من عدد قليل يصيب الجميع بالضرر.

 

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 357 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 328895 حالة، وأكدت “الصحة” تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5201 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8487 والحالات الحرجة 844 حالة.

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