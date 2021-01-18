باسم يوسف في مهمه نبيلة، هل هناك من يدخل المستشفى بسبب نقص البروتين؟

تستحوذ على تفكير باسم يوسف قضية ترتبط بالبروتين بعض الشيء و يبدو أنها أصبحت محركا دافعا لمساعيه في عمله وانشطته، وهي المساعدة على إنقاذ من يمكن مساعدته في النهوض من كبوة الخمول والأمراض.

شغفه هذا يأتي بنتائج طيبة، فلديه مكانة وشهرة بل الأهم أن لديه قدرة لا تتوافر لغيره في تبسيط نمط الحياة الصحي وتسهيل فهم أعقد الأفكار فيه، بكلام يطيب للناس سماعه خاصة من شخصية تتمتع بكاريزما قوية وثقافة عميقة لايمكن اختزالها بجانب الطب أو الإعلام.

ومن هنا كانت بداية الحوار مع باسم يوسف الذي يحقق في برنامجه «اسأل باسم» على شاشة الشرق للأخبار نجاحا كبيرا، فهل ما يقوم به باسم يماثل من ينشطون إعلاميا لتبني قضايا محددة لاستثمار قدرتهم على التغيير في المجتمع أو في المجالات المختلفة كالصحة مثلا؟

يجيب باسم بالقول:” هناك مشكلة تكمن في أن المتلقي عندما يتابع شخص مشهور، فهو يريد أن يراه دائماً في نفس المجال. على سبيل المثال، عندما كنت أعمل في مجال الكوميديا أراد البعض أن أبقى فيها أو هناك من أراد اعتباري أعمل مجال الطب فقط، بينما عندما توقفت عن البرامج الساخرة أصبح العديد يريدون مني العودة إليها. لذلك، فكرة تغيير الشخص لتوجهه يجب ألا يُحكم عليها برد فعل المتابعين لأن إرضاء الناس غاية لاتدرك.

أما بالنسبة لي، فأحب أن أعمل في مجالات مختلفة، فمثلاً أحب أن أتكلم عن الرياضة، عن الكوميديا التي أقوم بها، وعن كتاب الأطفال الذي سأصدره في آخر الشهر الحالي. بمعنى أني أحب أن أملء حياتي في الأشياء التي أحبها وكل هذا موجود على مختلف منصاتي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدي العديد من المتابعين ومن الممكن أن أتحدث عن شيء قد لا يستهوي البعض ولكن يستهوي البعض الآخر، مثل حديثي عن النظام الغذائي النباتي مثلاً.

برأيك، هل تعاني منطقة الشرق الأوسط وبالأخص الدول العربية من إغفال جانب معين في مسألة النظام الغذائي الصحي؟

لا يمكننا حصر هذا في المنطقة العربية فحسب، ففي الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا هناك شرائح عديدة من المجتمع لديها جهل في أسلوب الغذاء الصحي بما فيهم بعض الأطباء الذين يفتقرون إلى الوعي الكامل في هذه المسألة.

ويمكنك القول إن فكرة النظام الغذائي النباتي هي فكرة جديدة بشكل عام ولكن ما لاحظته هو وجود تصارع لتغيير الرأي، وأصبح الوعي ينتشر بوتيرة أسرع.

فعندما كنت أتحدث عن هذا موضوع الغذاء الصحي والخيار النباتي قبل سبع سنوات واجهت مقاومة رهيبة جداً في تقبل الأشخاص لهذا الأمر ومازالت المقاومة قائمة لحد الآن، لكن زادت أعداد الناس الذين يتكلمون عن النظام الغذائي الصحي بالتالي أصبح الآن الكثير منهم على علم بفوائد هذا النظام الغذائي. وأعتقد أنها مجرد مسألة وقت حتى يصبح الغالبية متفقين على الشيء نفسه.

نعلم بأن العديد من الأشخاص النباتيين يتبعون هذا النظام الغذائي لأسباب أخلاقية أو دينية، ومع انتشار منتجات اللحوم المصنعة مخبرياً، هل يمكن للنباتيين تقبل هذه اللحوم التي بدأ تصنيعها في الآونة الأخيرة؟

مع كامل احترامي لهؤلاء الأشخاص ولأسبابهم، لم يكن اعتمادي هذا الأسلوب من الغذاء لسبب أخلاقي أو ديني، كل مافي الأمر أن اعتمادي مثل هذا الأسلوب هو الجانب الصحية. أنا أرى أن المنتجات الحيوانية تحوي موادا يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان على المدى القصير والطويل وأرى أيضاً أن الغذاء النباتي هو الأفضل لصحة الإنسان.

ومع هذا لست ناشطاً نباتياً فأنا لم أكن في موقف المواجهة مع أي أحد من غير النباتيين، أتفهم هذا الموضوع فقد بقيت لمدة أربعين سنة من حياتي أتناول اللحوم الحيوانية.

أما بالنسبة لتصنيع اللحوم مخبرياً فإن هذه اللحوم ستحوي على نفس المكونات التي تؤثر على صحة الأفراد كالمكونات التي تسبب التهابات وتؤثر على الجهاز المناعي للإنسان، ولكن يوجد بدائل لهذه اللحوم كاللحوم النباتية. فعندما أشتاق لمذاق البرغر، أستعيض عن ذلك بالبرغر النباتي الذي أصبحت أشعر بأنه أسهل للهضم بالنسبة لي مقارنة بالبرغر الحيواني الذي تناولته لآخر مرة قبل سنتين ونصف وشعرت بالخمول بعد تناوله.

هل صحيح بأن الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي النباتي يصبح لديهم نقص في بعض الفيتامينات والمعادن ويشهرون بالتعب والوهن بصورة عامة؟

هذه واحدة من المغالطات الشائعة عن النظام الغذائي النباتي، فلو أجرينا بحثاً على الإنترنت عن الرياضيين الذين يعتمدون هذا الأسلوب الغذائي لوجنا الكثير منهم بما فيهم رافعوا أثقال وعداؤون ومقاتلو فنون القتال المختلطة. ففي النزال الذي جمع بين المصارع المشاكس كونور مكريغور ونيت دياز في السادس من مارس عام 2016، فاز دياز مع العلم بأنه نباتي.

بالتالي لا علاقة لأسلوب الغذاء سواء كان حيوانياً أم نباتياً بالقوة الجسمانية للشخص بل بكمية التمرين، وهذا ما ناقشته في برامجيّ بلانيت بي واسأل باسم. حيث أن العديد من الأشخاص يسألون عن كيفية حصولهم على البروتين عند اتباعهم للنظام الغذائي النباتي فيكون ردي بسؤال آخر، كيف يحصل الإنسان الطبيعي على البروتين؟ بالطبع الجواب الأعم هو من لحم البقر مثلا. ولكن كيف حصل البقر على هذا البروتين؟ هل هي تأكل اللحوم؟ وهل الثور بكامل قوته الجسدية يأكل البرغر؟ وهل للحصان أن يصبح بهذه القوة من أكل الشاورما؟ أم الفيل هل يصبح بهذه الضخامة من الفاهيتا؟ وحتى الغوريلا التي هي أقرب الحيوانات إلى الإنسان حيث تعتبر من أقوى الحيوانات بالنسبة لوزنها.

كل هذه الحيوانات غذاؤها في الغالب من الأعشاب والنباتات. والجدير بالذكر أننا لا نسمع أن أحد الأشخاص دخل إلى المستشفى بسبب نقص بالبروتين بل على العكس الكثير ممن يدخلون المستشفيات يكون السبب أزمات قلبية أو تجلطات أو بسبب مرض السكر.

أما بالنسبة لنقص الفيتامينات، نلاحظ أن الصيدليات تحوي أنواع مختلفة من المكملات الغذائية من فيتامينات ومعادن، فهل كل هذه المكملات فقط للنباتيين؟ بالتأكيد لا. وأخص بالذكر فيتامين بي 12 الذي تعاني الأبقار أساساً من نقص فيه هذا حيث تحقن الأبقار عادة بهذا الفيتامين والإنسان بعد سن الأربعين يحتاج إلى مكملات تحوي هذا الفيتامين.

هل صحيح بأن الأغذية النباتية أغلى ثمناً من الأغذية الحيوانية، وهل لهذا تأثير على انتشار الجهل بالنظام الغذائي النباتي؟

ما أراه أنا أن العديد من البلدان الفقيرة يكون فيها اللحوم والسمك والبيض والدجاج أغلى ثمناً مقارنة بالخضار كالسبانخ والجرجير والأرز والبقوليات، فالفول مثلاً من المؤكد أنه أرخص بكثير من اللحوم في مثل هذه البلدان. ولكن يمكن أن تؤخذ نظرة عن الطعام النباتي بأنه غالي الثمن فيما لو كنا نتحدث عن البرغر النباتي.

أما في البلدان الأخرى كالولايات المتحدة، فاللحوم والوجبات السريعة مثلا هي أرخص من الغذاء النباتي وهي مشكلة لا يعاني منها العالم العربي بل عالعكس كما ذكرت فإن اللحوم تكون أغلى ثمنا.

ولكن مع هذا لو قمنا بحساب تكلفة هذا النظام الغذائي الصحي على المدى الطويل سنتكشف أنه أوفر بكثير حيث أن تكلفة الرعاية الصحية والنظام الصحي ستكون أقل بكثير مقارنة بنظام الغذاء الحيواني.

ماهو العائق الأكبر الذي يحول بين تحول أغلبية سكان المنطقة العربية إلى نظام غذاء صحي؟

أعتقد أن جزءا كبيرا من المجتمعات العربية تواجه شيئين أساسيين هما “الولائم” ومفاهيم ذات جوانب دينية. فهم دائماً ما يقحمون الدين في كل شيء، فتلاحظ أن اعتراضهم الأول هو أن ذبح بعض الحيوانات فريضة علينا، لايوجد مشكلة في هذا ففريضة الذبح مثلا هي يوم أو عدة أيام خلال السنة كلها. أنا أتحدث عن اتباع هذا النظام الغذائي في باقي أيام السنة.

بالإضافة إلى أنه هناك من يخلطون بيني وبين أنصار الأسلوب النباتي الذين يشعروك بالذنب إذا تناولت الحيوانات المذبوحة ولكن ليس لي علاقة بهذا الأمر إطلاقاً.

ماهو تأثير جائحة فيروس كوفيد – 19 على العادات الصحية بشكل عام والغذائية بشكل خاص؟

أعتقد بأن الجائحة أدت إلى زيادة الوعي لدى الأشخاص من خلال قراءتهم أكثر في مجال الصحة والبحث عن نظام غذائي صحي يقوي الجهاز المناعي، ومن المؤكد أن معظم الأطباء يشجعون على تناول الخضار والفواكه بينما من الصعب أن تسمع عن طبيب أنه يشجع على تناول البرغر والشاورما لتقوية الجهاز المناعي.

ماهي تطلعاتك لهذه السنة؟

لقد بدأت منذ خمس سنوات ببناء مستقبل مختلف في الولايات المتحدة وأتمنى تحقيق النجاحات التي أسعى إليها وإكمال ما أفعله في الولايات المتحدة.

كما أتمنى إفادة العالم العربي بنشر الوعي بمثل هذا النظام الغذائي الصحي حيث أن الإصابات بمرض السكر والسمنة المفرطة تجاوزت الولايات المتحدة وهذا شيء مرعب حيث لا يمكننا الاستمرار بالعيش هكذا.

عندما بدأت بالعمل مع قناة الشرق، كان الفكرة الأساسية ليست بصناعة برنامج وإنما بصنع طريقة معينة لنشر الوعي بين الناس. أتمنى من خلال تعاوني مع قناة الشرق أن نذهب إلى خارج حدود التلفزيون والإنترنت لنصل إلى مؤسسات وحكومات ونقوم بنشر الوعي بطريقة فعالة أكثر نصل من خلالها إلى آليات يتم تحقيقها على أرض الواقع تشمل اتخاذ الأشخاص لخيارات أفضل لصحتهم.

ماهي أفضل الممارسات لتجنب الإصابة بمرض السكر؟

يعتقد البعض بأن الإصابة بمرض السكر هي شيء دائم مدى الحياة وطبعاً هذا شيء خاطئ فمن الممكن أن تقلب مرض السكر وتُشفى منه، وهذا الأمر هو أحد الأسباب التي تجعلني أكمل ما أفعله. تردني يومياً العديد من الرسائل من أشخاص كانوا يواجهون أمراض كالسكر وأمراض الجهاز المناعي وشفيوا منها.

لك أن تتخيل العبء الاقتصادي الذي تتحمله الدول على هذا النوع من الأمراض من تأمين صحي وتأمين أدوية مع نسبة إصابة مرضى السكر بمرض قلب تتجاوز 70 في المئة بعد خمس سنين، ونصف هؤلاء من الممكن أن يخضعوا لجراحة قلبية مفتوحة بعد خمس سنين أخرى، ونلاحظ ثمنا كبيرا للتكلفة الكبيرة التي يتم إنفاقها إلى جانب الضرر الصحي.

وهذا ما يجعلني أؤمن بمثل هذا النظام الغذائي، لأن نشر الوعي بهكذا نظام سيعود بفوائد على الأفراد والدول من الناحية الصحية والاقتصادية.

ما رأيك بعلاج الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري عن طريق الصوم المتقطع؟

تحدثت في برنامج “بلانيت بي” و “اسأل باسم” عن فوائد الصوم على صحة الإنسان، فأنا أرى أن جهازنا الهضمي مثله مثل أي عضو أخر في أجسامنا يحتاج إلى الراحة. لا نستطيع أن ندعه يعمل دائما ومهما كان النظام الغذائي الذي تتبعه من أكل اللحوم أو أكل النباتات فانا أرى أن الصيام المتقطع مفيد جداً، والأفضل هو أن تكسر صيامك بوجبة نباتية لأنها تكون أخف على جسمك على عكس كسر الصيام بوجبة دسمة التي تكون بمثابة صدمة للجسم بعد الصيام.

إعداد سعيد خلودي

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