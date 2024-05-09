AlphaFold 3.. الذكاء الاصطناعي يتوغل في أسرار الخلايا والأمراض

كشفت شركة ” غوغل ديب مايند” (Google DeepMind)، عن نموذج الذكاء الاصطناعي AlphaFold 3 لعناصر بناء الحياة، وتفاعلاتها داخل الخلايا، مما يعزز الجهود الرامية إلى كشف أسرار الأمراض وإيجاد علاجات لحالات مثل السرطان.

يقدم نموذج “AlphaFold 3“، وهو الجيل الثالث من التكنولوجيا التي تم تطويرها في البداية في عام 2018، التنبؤات الأكثر تطورًا حتى الآن حول كيفية ظهور الهياكل البيولوجية الصغيرة واختلاطها، وفقًا لورقة بحثية نُشرت في مجلة Nature، الأربعاء.

نموذج “AlphaFold 3” .. تطبيق لفهم الحياة المصغرة

يعد نموذج AlphaFold 3، الذي تم تطويره بالتعاون مع مختبرات Isomorphic Labs المنفصلة عن شركة DeepMind، أحدث علامة بارزة في السعي لتطبيق القوة التنبؤية للذكاء الاصطناعي لتحسين فهم آليات الحياة المصغرة وكيف تسوء.

وأكد السير ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة DeepMind في تصريحات لفايننشال تايمز: “تعتبر علوم الأحياء نظامًا ديناميكيًا، ويجب على الشخص فهم كيفية ظهور خصائص علوم الأحياء من خلال تفاعل الجزيئات المختلفة داخل الخلايا.. يمكن اعتباره بمثابة خطوتنا الكبيرة الأولى نحو ذلك”.

يوسع التحديث التكنولوجي، نطاقه البيولوجي إلى ما هو أبعد من البروتينات التي سبق تحليلها، مما يوفر رؤية أكثر ثراءً للشبكات الكيميائية الحيوية التي تجعل الكائنات الحية تعمل.

ويغطي النموذج الشفرة الوراثية DNA، وRNA بالإضافة إلى الروابط، وهي جزيئات ترتبط بالآخرين ويمكن أن تكون علامات مهمة للمرض.

فرص الأدوية الجديدة في علاج الأمراض

وقال ماكس جاديربيرغ، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في Isomorphic Labs، إن قدرات AlphaFold 3 تفتح فرصًا جديدة للباحثين للتعرف بسرعة على جزيئات الأدوية الجديدة المحتملة، ولدى Isomorphic Labs شراكات مع شركات الأدوية Eli Lilly وNovartis.

وقال جادربيرغ: “يسمح ذلك لعلمائنا ومصممي الأدوية لدينا بإنشاء واختبار الفرضيات على المستوى الذري، ثم في غضون ثوانٍ إنتاج تنبؤات هيكلية دقيقة للغاية باستخدام AlphaFold 3”.

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب للعلوم الجديدة

تقول الورقة البحثية إن AlphaFold 3 يُظهر دقة تنبؤية “محسنة بشكل كبير” مقارنة بالعديد من الأدوات المتخصصة الحالية بما في ذلك تلك المستندة إلى سابقاتها.

ويضيف البحث أنه يوضح أن تطوير أطر التعلم العميق المناسبة للذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل بشكل كبير من كمية البيانات اللازمة للحصول على “أداء ذي صلة بيولوجيًا”.

قال جون غامبر، قائد فريق AlphaFold في DeepMind، والذي أشار إلى إمكانات هذه التقنية لتحسين المعرفة ببيولوجيا النبات، وبالتالي الأمن الغذائي: “إننا نشهد تحسينات مذهلة حقًا نعتقد أنها ستفتح الكثير من العلوم الجديدة”.

وأضاف:” لقد بدأنا بالفعل نرى علماء الأحياء والمختبرين الأوائل يستخدمون هذا لفهم كيفية عمل الخلية – والبدء في التفكير في كيفية حدوث خطأ عندما تكون في حالات مرضية.”

ستظل الجزيئات المُقترَحة من قِبل AlphaFold 3 بحاجة إلى التحقق التجريبي لصحتها وخوض عمليات التجارب السريرية كالمُعتاد.

الذكاء الاصطناعي يضاعف إنتاجية تطوير الأدوية

تقول DeepMind إنها تجعل غالبية وظائف AlphaFold 3 متاحة من خلال خادم سيكون الوصول إليه مجانيًا للمستخدمين الأكاديميين غير التجاريين.

أيضا، تشير دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية نشرت هذا الأسبوع إلى أن الأدوية التي اكتشفها الذكاء الاصطناعي حققت معدل نجاح أعلى في التجارب المبكرة مقارنة بتلك المكتشفة بالطرق الأخرى.

وفي إشارة إلى أن البيانات كانت بمثابة تحليل مبكر لفعالية التكنولوجيا في اكتشاف الأدوية، قال الباحثون إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضاعف إنتاجية البحث والتطوير في مجال الأدوية.

وقال جوليان بيرجيرون، عالم الأحياء البنيوية في كينجغز كوليدج لندن، الذي لم يشارك في تطوير AlphaFold 3، لكنه كان مستخدمًا تجريبيًا له، إن الخادم يعد بتغيير الطريقة التي يجري بها الأشخاص التجارب.

وقال: “يمكننا البدء في اختبار الفرضيات حتى قبل أن نذهب إلى المختبر”. “سيكون هذا تحويليًا حقًا”.