5 دولارات كلفة دواء التنحيف أوزمبيك الذي يباع بألف دولار شهريا بحسب دراسة جديدة

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن إنتاج جرعة دواء التنحيف والسكري، أوزمبيك Ozempic بشكل مربح بأقل من 5 دولارات شهريًا، فيمل تبيعه الشركة الدنماركية نوفو نوردسك بما يقرب من 1000 دولار في الولايات المتحدة.

تثير هذه الدراسة تساؤلات حول أسعار العلاجات الأكثر مبيعًا لمرض السكري والسمنة. خاصة وأنه يمكن تصنيع الدواء الرائج أوزمبيك بما لايزيد عن 4.73 دولارًا أمريكيًا لمدة شهر، وهي أرقام تشمل هامش ربح، حسبما أفاد باحثون في جامعة ييل ومستشفى كينجز كوليدج في لندن ومنظمة أطباء بلا حدود غير الربحية في مجلة JAMA Network Open. ويقارن ذلك بقائمة الأسعار الشهرية الأمريكية البالغة 968.52 دولارًا أمريكيًا لـ جرعة أوزمبيك، وهو حقنة أسبوعية.

وقالت ميليسا باربر، خبيرة اقتصاد الصحة العامة في جامعة ييل ومؤلفة الدراسة: “هامش الربح هائل هنا” على أدوية مثل Ozempic. “يجب أن تكون هناك نقاشات في سياسة السعر العادل.”

تجاوزت مبيعات Novo المجمعة لعام 2023 18 مليار دولار لكل من أوزمبيك ويوغفني. ومن المرجح أن تنتهي صلاحية براءات الاختراع المرتبطة بالأدوية في يونيو 2033، وانخفضت أسهم نوفو بنسبة 0.8% في كوبنهاغن اليوم، بعد أن ارتفعت بنسبة 26% هذا العام.