تحولات في علاج تقويم الأسنان عن بعد

وردا على استفسار أريبيان بزنس عن بروز عدد قليل من خدمات طب الأسنان عن بُعد في المنطقة خلال فترة الإغلاق وأنواع العلاجات التي يمكن تطبيقها عن بُعد، أجاب الدكتور شريف مسعود، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنصّة الطبيّة لعلاج الأسنان عن بُعد، بسمة، بالقول: من المفترض أن يلجأ الأشخاص إلى تنظيف أسنانهم في العيادة كلّ 6 أشهر، لذا نحرص في BASMA.com على الاستفسار من عملائنا، قبل البدء بالعلاج، عن المراجعة الأخيرة التي قاموا بها لدى طبيب أسنانهم، ونشدّد دائماً على أهميّة الإلتزام بهذه الخطوة باستمرار. وعندما تصبح الأسنان نظيفة وصحيّة، يمكننا معالجة الحالات الخفيفة والمتوسّطة من تزاحم الأسنان وتباعدها. أما الحالات التي تحتاج إلى المتابعة المتخصّصة في العيادة، فيتمّ تحويلها إلى شركائنا من أطباء الأسنان المجازين. نحرص دائماً على مساعدة عملائنا على الحصول على ابتسامة صحيّة ورائعة، ونوفّر لهم المتابعة المتخصّصة طيلة فترة العلاج.

هل هناك حالات ساءت فيها صحة المرضى بعد علاجات التقويم عن بعد؟ ويجيب الدكتور شريف بالقول: يساعد اتباع الخطوات البسيطة للحفاظ على نظافة الفم والأسنان على ضمان سلامة الأسنان خلال العلاج وبعده. وتعتبر مصففات BASMA.com سهلة التنظيف، على خلاف التقويم المعدنيّ. وحتى اليوم، أثنى عملاؤنا على فعاليّة العلاج وسهولة تطبيقه، منذ البداية وحتى انتهائه. فمهمّتنا الأساسية هي منح عملائنا ابتسامة أكثر صحة.

وعن التطورات التقنية التي يمكن أن نتوقع ظهورها قريبا على مستوى علاجات التقويم أوضح بالقول: نستخدم أحدث التقنيات لتصميم المصفّفات وصنعها وتصويرها بتقنية الأبعاد الثلاثية لدقّة أعلى. ويحرص أطباؤنا على تقييم كلّ حالة على حدة، ليتمكّنوا من تصميم العلاج المناسب لها. وشهدت رعاية الأسنان عن بُعد تقدّماً كبيراً على صعيد توفير الراحة للعملاء، والأمان والخدمة المتوفّرة على مدار الساعة.