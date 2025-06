بريطانيا تلغي الحجر الصحي عن القادمين من السعودية والإمارات

يذكر أن لايزال هناك ضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا، وهي إجراء فحص “بي سي آر” خلال أول يومين من الوصول، وتعبئة نموذج تحديد

مكان الإقامة. وأصبحت شهادات التطعيم الصادرة من الإمارات مقبولة للسفر إلى بريطانيا بحسب الوزير.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا لتعزيز السفر الدولي،واستغنت فيها عن متطلبات إجراء فحوص “كوفيد – 19” المكلفة للمسافرين الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل، كما تخلّت عن نظامها الخاص بتصنيف وجهاتالسفر، وأضافت ثماني دول إلى قائمتها للدول الآمنة.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت تشابس: إن التغييرات كانت ممكنة بفضل ارتفاع معدلات التطعيم ضد “كورونا” في بريطانيا، إذ تم تلقيح ما يقرب من

82% من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عاماً فما فوق في المملكة المتحدة بشكل كامل.

وأضاف أنه طبقاً للإجراءات الجديدة، سيجري تصنيف وجهات السفر ببساطة ما بين وجهات عالية أو منخفضة الخطورة كبديل عن نظام الألوان الأحمر والأصفر والأخضر. و ستُصنّف بريطانيا دول العالم وفق لائحتين فحسب، الأولى حمراء وتشمل عشرات البلدان التي تشهد تفشياً واسعاً للفيروس أو ظهور متحورات جديدة، ولائحة أخرى تشمل بقية دول العالم الآمنة.

| NEW We will be accepting UAE vaccination certificates from 4th Oct following updates to their vaccination app . As a major transport hub which is home to many British expats, this is great news for reopening international travel, boosting business & reuniting families

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 22, 2021