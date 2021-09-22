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Posted inصحة

بريطانيا تلغي الحجر الصحي عن القادمين من السعودية والإمارات

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت تشابس أنه سيتم قبول شهادات التطعيم ضد كورونا من الإمارات وذلك بعد الإعلان عن إجراء مماثل للسعودية وسيجري العمل بذلك بدءً من 4 أكتوبر المقبل، ويشمل هذا القرار الحاصلين على جرعتي لقاح فيروس “كورونا” المستجد من السعودية والإمارات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بريطانيا تلغي الحجر الصحي عن القادمين من السعودية والإمارات

يذكر أن لايزال هناك ضرورة  الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا، وهي إجراء فحص “بي سي آر” خلال أول يومين من الوصول، وتعبئة نموذج تحديد

مكان الإقامة. وأصبحت شهادات التطعيم الصادرة من الإمارات مقبولة للسفر إلى بريطانيا بحسب الوزير.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا لتعزيز السفر الدولي،واستغنت فيها عن متطلبات إجراء فحوص “كوفيد – 19” المكلفة للمسافرين الذين حصلوا على التطعيم بشكل كامل، كما تخلّت عن نظامها الخاص بتصنيف وجهاتالسفر، وأضافت ثماني دول إلى قائمتها للدول الآمنة.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت تشابس: إن التغييرات كانت ممكنة بفضل ارتفاع معدلات التطعيم ضد “كورونا” في بريطانيا، إذ تم تلقيح ما يقرب من
82% من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عاماً فما فوق في المملكة المتحدة بشكل كامل.

وأضاف أنه طبقاً للإجراءات الجديدة، سيجري تصنيف وجهات السفر ببساطة ما بين وجهات عالية أو منخفضة الخطورة كبديل عن نظام الألوان الأحمر والأصفر والأخضر. و ستُصنّف بريطانيا دول العالم وفق لائحتين فحسب، الأولى حمراء وتشمل عشرات البلدان التي تشهد تفشياً واسعاً للفيروس أو ظهور متحورات جديدة، ولائحة أخرى تشمل بقية دول العالم الآمنة. 

وتناقل البريطانيون المقيمون في الإمارات الخبر معبرين عن سعادتهم به بعد انقطاع دام طويلا في قدرتهم على السفر لبلادهم.

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