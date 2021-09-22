الإمارات: السماح بعدم ارتداء الكمام في حالات متعددة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن السماح بعدم إلزامية إرتداء الكمام في بعض الأماكن مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي بمسافة 2 متر.

يأتي هذا القرار بعد رصد الإنخفاض الملحوظ في أعداد الاصابات المسجلة في الدولة والذي جاء نتيجة نجاح الجهود الوطنية المبذولة فيعمليات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة للكشف عن حالات الاصابات بالإضافة الى أن توفر لقاحات متعددة ضدفيروس “كوفيد – 19” و تعاون المجتمع في تطبيق الاجراءات الاحترازية و الوقائية في الفترة السابقة.

هذا وسيتم السماح بعدم ارتداء الكمام عند ممارسة الرياضة في الأماكن العامة وفِي وسائل النقل الخاصة للقانطين في نفس المنزلبالإضافة إلى مرتادي الشواطئ والمسابح المفتوحة والأشخاص المتواجدين بمفردهم في الأماكن المغلقة أو عند الحصول على خدماتشخصية للوجه والرأس في مراكز الحلاقة والتجميل والصالونات وكذلك في المراكز الطبية والعيادات عند التشخيص وتلقي العلاج.

"الصحة ووقاية المجتمع" و"الطوارئ والأزمات" تعلنان السماح بعدم إلزامية إرتداء الكمام في بعض الأماكن #الإمارات pic.twitter.com/trQW7m9CEU — UAEGOV (@UAEmediaoffice) September 22, 2021

كما سيتم إلزام الجهات المحلية بوضع لافتات توضح الأماكن التي سيتم بها السماح بعدم ارتداء الكمام والتقيد بتطبيق مبدأ التباعدالجسدي بمسافة 2 متر.

هذا وتشدد وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على ضرورة التقيد بإرتداء الكمام في الأماكنالملزم بها ارتداؤه حيث أكدت كافة الدراسات أن الكمام كان من أهم الوسائل للوقاية من الفايروس كما سيتم تشديد الرقابة ومخالفة الغيرملتزمين بالكمامات في الأماكن الملزم بها ارتداؤه.

وتؤكد الجهتان على ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية التي وضعتها الجهات المعنية لضمان توفير الأمن الصحي والسلامةوالوقاية لجميع لجميع أفراد المجتمع وتحمل المسؤولية المجتمعية بوعي وتكاتف الجميع