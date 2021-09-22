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قفزة في عدد مصانع إنتاج المعقمات في السعودية

ارتفع عدد مصانع إنتاج المعقمات في السعودية في 3 أشهر من 12 مصنعا في مارس 2020 إلى 94 مصنع مع 7 جهات حكومية تقدم مجتمعة قرابة 118 من منتجات المعقمات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
قفزة في عدد مصانع إنتاج المعقمات في السعودية
قفزة في عدد مصانع إنتاج المعقمات في السعودية

وفي بداية شهر مارس 2020م، كان عدد مصانع إنتاج المعقّمات داخل المملكة (12) مصنع تنتج أسبوعيًا قرابة (600) ألف لتر، وخلال (90) يومًا تضاعف العدد إلى (94) مصنعًا و7 جهات حكومية تنتج ما يقارب (460) منتجًا باختلاف التراكيز والأحجام، وارتفع عدد المعقّمات المسجلة بـ “الهيئة” لتصل إلى (118 منتج)، الأمر الذي انعكس إيجاباً على توفر هذه المنتجات بشكل كاف وحقّق الاكتفاء المحلي خاصة مع تزايد الطلب عليها وذلك بالتكامل عددًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويأتي ذلك مع مواكبة الهيئة العامة للغذاء والدواء لاحتياجات المجتمع من خلال التطوير والتحسين المستمر لجميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية الهادفة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف، وتعزيز وحماية الصحة العامة والمجتمع.

وحرصت “الهيئة” على تسريع واختصار تقديم خدماتها الخاصة بالتسجيل والتراخيص وأذونات الاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان، وذلك دون الإخلال بضمان السلامة والفعالية والكفاءة، ونجحت باختصار مدة التسجيل والترخيص والتصنيف وأذونات الاستيراد والتصدير بنسبة (88%).

ونجحت ومن خلال العمل على رفع كفاءة الأداء والإنتاجية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تخفيض مدة تسجيل المنتجات، إذ اختصرت مدة تسجيل المنتج الغذائي إلى يومين فقط بعد أن كان في العام 2018م يستغرق (35) يومًا، ومنتجات التجميل من (22) يومًا إلى يوم واحد، والأجهزة الطبية منخفضة الخطورة من (11) يومًا إلى (3) أيام، وإعلانات الأدوية والأجهزة الطبية من (30) يومًا إلى (5) أيام.

وأعدّت “الهيئة” العديد من الأدلة الإرشادية ذات العلاقة، منها الدليل المؤقت للمواصفات الفنية والقياسية بالمعقمات والموجه للمصانع والشركات، والدليل الخاص بتمديد فترات الصلاحية للمستحضرات الصيدلانية، إضافةً إلى دليل السماح باستخدام الأدوية في حالات الطوارئ وغيره.

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