إمارة أبو ظبي تلغي متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.

جاء ذلك عقب تحقيق خفض في معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وستواصل اللجنة مراقبة الوضع الوبائي، وتحث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تحدّث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، وتعتمد إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021. #سلامة_المجتمع_مسؤولية_الجميع pic.twitter.com/ZUmSraLp5L — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 18, 2021