محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inصحة

إمارة أبو ظبي تلغي متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي تحدّث إجراءات الدخول إلى إمارة أبوظبي من داخل الدولة، وتعتمد إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إمارة أبو ظبي تلغي متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر
إمارة أبو ظبي تلغي متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي عن تحديث إجراءات الدخول إلى الإمارة من داخل الدولة، واعتمدت إلغاء متطلبات فحوصات كوفيد-19 للدخول، ابتداءً من 19 سبتمبر 2021.

جاء ذلك  عقب تحقيق خفض في معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى 0.2% من إجمالي الفحوصات في الإمارة، وتطبيق نظام المرور الأخضر للدخول إلى بعض الأماكن العامة.

وستواصل اللجنة مراقبة الوضع الوبائي، وتحث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع وحفاظاً على المكتسبات الصحية المحققة لتعزيز التعافي المستدام في الدولة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا