التحول القائم على التكنولوجيا يولد فرصا في النظام الصحي في السعودية

كشف تقرير أجرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (EIU) التابعة لمجموعة الإيكونوميست، وبتكليف من شركة أمجن الشركة الرائدة في التكنولوجيا الحيوية والشريك الفاعل لقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، عن سعي أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم لتصبح أكثر مرونة في مواجهة التغيرات غير المتوقعة في اقتصاداتها، وقطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية ليس استثناء. وفي الوقت الذي يشهد فيه نظام الرعاية الصحية السعودي تطورات متلاحقة، لا يزال الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية المبتكرة بحاجة إلى المزيد من العمل وتوفير المعلومات ذات الصلة.

ويأتي إطلاق هذا التقرير في إطار استراتيجية أمجن السعودية التي تتماشى بشكل وثيق مع استراتيجية تحول الرعاية الصحية في المملكة، والتي تركز على تقديم حلول مبتكرة لدعم المرضى ومقدمي الرعاية ومقدمي الرعاية الصحية في قطاع الرعاية الصحية سريع التطور في المملكة العربية السعودية. ومنذ دخولها السوق السعودية قبل عقد من الزمن، حققت أمجن نمواً متزايداً وأثبتت بصمتها وحضورها في المملكة. وفي عام 2020، أطلقت أمجن العالمية شركة أمجن السعودية المحدودة، وذلك في إطار التزامها بالاستثمار في أكبر سوق في الشرق الأوسط. كما انتهجت الشركة نهجاً ركزت من خلاله على توظيف واستقطاب المواطنين السعوديين المتميزين.

وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم التطور السريع الناجح والتوزيع الأولي للقاح كوفيد-19، فإن قطاع الرعاية الصحية أو أي قطاع آخر لن يعود إلى الوضع “الطبيعي” لما قبل الجائحة. وبالمقارنة مع نظرائها الإقليميين، تحتل المملكة العربية السعودية مكانة متقدمة بشكل ملحوظ عندما يتعلق الأمر بابتكار النظام الصحي، والسياسة الصحية، والتعاون المتبادل، والتحول.

أهداف طموحة لتغيير القطاع الصحي

يوضح التقرير بأن قطاع الرعاية في المملكة العربية السعودية شهد تحولات كبيرة على مدى العقود القليلة الماضية حيث شمل ذلك إجراء عمليات تحديث وتحسينات مستمرة. فقد حددت مسار طموح في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يكمن في صميم هذه الرؤية هدف إحداث تحول كامل في خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتحسين قيمة خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها وفعاليتها؛ وتعزيز الوقاية من التهديدات الصحية. كما ساعد ظهور جائحة كوفيد-19 في بعض النواحي على دفع المملكة نحو أهدافها مثل اعتماد أدوات الصحة الرقمية، وفي الوقت نفسه كشفت الجائحة بعض العيوب في قطاع الرعاية الصحية. ويعتقد الخبراء أن مستقبل خطة الرعاية الصحية السعودية مدروس جيدا، ولكن كل هدف يواجه تحديات كبيرة. ولكي ينجح القائمون على قطاع الرعاية الصحية في المملكة، ينبغي معالجة أبرز المشاكل القائمة حالياً والتي تهدد جاهزيتها لإحداث مزيد من التغيير.

التحديات القائمة

وأشار التقرير أنه على الرغم من التحديات المالية التي تواجهه دول العالم جرّاء التعامل مع جائحة كورونا، إلا أن المملكة العربية السعودية حرصت على إعطاء قطاع الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية أولوية حيث شكلت أعلى ميزانية بين مجالات الإنفاق. وقد أعطت ميزانية المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2020 أولوية للصحة والتنمية الاجتماعية لقطاع الرعاية الصحية بما يشكل ثالث أعلى ميزانية بين مجالات الإنفاق المختلفة، بميزانية مخصصة قدرها 174 مليار ريال سعودي (ما يعادل 46.7 مليار دولار أمريكي).

لطالما ركزت المملكة على الخدمات الطبية التفاعلية والمستشفيات بدلاً من خدمات الرعاية الصحية الأولية الوقائية. على الرغم من أن تغيير هذه النظرة جزء لا يتجزأ من رؤية 2030، إلا أن هذا الجهد تلقى انتكاسة مؤخرا خلال جائحة كوفيد-19. حاولت وزارة الصحة ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ لجميع السكان.

القدرات الناشئة

تتيح مجموعة متنوعة من القدرات والاتجاهات الناشئة لأنظمة الصحية تصور مستقبل الرعاية الصحية يعتمد على التنبؤ. وتشمل هذه التطورات والمجالات الرئيسية التي تستثمر فيها المملكة التطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات مثل إنترنت الأشياء والأجهزة القابلة للارتداء والأدوات الجينية والتشخيصية الجديدة ووسائل التواصل الاجتماعي. كما أن تحسين القدرة على تقييم الصحة ومخاطر الأمراض وخيارات العلاج وتطور المرض ونتائج العلاج والقيمة المضافة أصبح بحاجة إلى ضرورة تسجيل بيانات شامل من خلال السجلات الطبية الإلكترونية، والبيانات المختبرية، وسجلات علم الجينات، والتجارب السريرية، والمطالبات الطبية، والقياسات الحيوية في الوقت الفعلي المسجلة من خلال أجهزة قابلة للارتداء.

الابتكارات والاستثمارات لمواجهة التحديات

يتشارك القائمون على الرعاية الصحية بما فيهم مقدمو الرعاية الصحية، والممولون، والمصنعون، والمنظمون، وواضعوا السياسات رؤية واضحة تتلخص عبر جوانب متعددة تشمل تحسين رعاية المرضى، وخفض التكاليف، وتحسين قدرة القائمين على الرعاية الصحية على العمل بشكل سوي.

ويعتبر جمع البيانات مسألة أساسية لا غنى في قطاع الرعاية الصحية إذ أن البيانات هي شريان الحياة للرعاية الصحية. وبالتالي فإن الحصول على البيانات من شأنه أن يساعد القائمين على الرعاية الصحية على فهم الأماكن التي توجد بها الفرص وتحديد مجالات التحسين ودعم تطوير البرتوكولات الصحية.

وتقر رؤية 2030 بوضوح بهذه التحديات وقد وضعت العديد من الأهداف الموحدة لجمع البيانات وتحليلها لتحسين جودة الرعاية الصحية وخدماتها. ومن بين 70 مبادرة رئيسية في إطار “تطوير القطاع الصحي” لرؤية 2030 ،هناك 12 مبادرة مرتبطة بالتقنية، والكثير منها يرتبط بجمع البيانات وتحليلها، وهي: مبادرة الصحة الإلكترونية، ومركز تقييم التكنولوجيا الصحية، والمركز الوطني للمعلومات الصحية “مبادرة الصحة الإلكترونية الشاملة”، والمركز الوطني للابتكار الصحي، وإنشاء نظام تتبع إلكتروني، ومركز تطوير التكنولوجيا، وإنشاء النظام الإلكتروني القياسي، والمركز للتعيينات والإحالات الطبية، وخطة الإحالة الصحية الوطنية، وبرنامج HESN (شبكة المراقبة الصحية الإلكترونية)، والسجلات الصحية الوطنية الأفقية، والسجل الوطني لفشل الأعضاء.

تكنولوجيا الصحة الرقمية

خلال جائحة كوفيد-19، تم اختبار استخدام الأدوات الرقمية. وقد تم تخصيص أسرة المستشفيات بشكل كبير للمصابين بالعدوى، كما زادت الحاجة إلى دعم مرضى العيادات الخارجية والرعاية المنزلية، وكذلك الزيادة في استعمال تطبيقات الجوال لتوفير هذا الدعم. لذلك، فقد ازدادت الحاجة إلى الاستشارات الافتراضية والخدمات الصحية عن بُعد وتم استخدامها بشكل كبير خلال الأزمة.

وتم تقديم تطبيقات وتقنيات أخرى قبل وأثناء أزمة كوفيد-19 ً لتعزيز الكفاءات، بدءا من منصات حجز المواعيد إلى سجلات المرضى الرقمية الموحدة. كما يتم استخدام التطبيقات أيضا لمواعيد اللقاحات والتحديثات. بل إن بعض التطبيقات ومنصات الاجتماعات تساعد في تعزيز قرارات الرعاية الصحية الرئيسية والحوكمة والتعاون، مثل العلاقة بين وزارة الصحة ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين من خلال المجلس الصحي السعودي.

الابتكارات الطبية

لقد عززت الابتكارات الطبية مثل العلاجات الناشئة، والبدائل الحيوية، والعلاج الجيني بدرجة كبيرة سوق حيث التكلفة وأثرت على توافر الخدمات والعلاج. ولا يختلف استخدام المملكة العربية السعودية لهذه الابتكارات عن الدول الأخرى. ومع ذلك، ومع انخفاض أسعار النفط، تعتمد مرونة النظام في الغالب على الحلول منخفضة التكلفة التي يمكن أن توفرها هذه الابتكارات.

تنمية المواهب

يعتمد التطوير طويل الأجل للقطاع الصحي بشكل حاسم على الاستثمار الإضافي في المواهب والتدريب في الجامعات. وفي هذا الإطار، توجه المملكة بالفعل الاستثمار نحو إعداد المزيد من خريجي الطب للانضمام إلى طب الأسرة وغيرها من التخصصات التي تفتقر إلى برامج تدريب الزمالة لمعالجة النقص الوطني في الأطباء.

في الأوساط الأكاديمية، يشمل تطوير المواهب تعليم الطلاب الجامعيين وتدريب طلاب الدراسات العليا على إجراء أبحاث وتطوير. علاوة على ذلك، فإن شركات البحث والتطوير والشركات الناشئة التي توظف الخريجين تزيد من قدرة القطاع على جلب براءات الاختراع والأدوية الجديدة وابتكارات أخرى إلى السوق. ويقول الخبراء إن المجال لكل هؤلاء الفاعلين ما زال محدودا للغاية ويحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي لكي يقف على قدميه.

الربط بين السياسات والاستراتيجية

في حين أن هناك العديد من التطورات الجارية في مجال الرعاية الصحية، فإن الكثير من احتمالات وجود بدائل علاجية جديدة سوف تعتمد في مواءمة موارد الرعاية الصحية بشكل كبير على المبادرات السياسية والاستراتيجية. ولحسن الحظ، كانت رؤية 2030 عنصراً أساسياً في مواءمة موارد الرعاية الصحية والعديد من أصحاب الشأن.