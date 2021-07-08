تونس تعلن “انهيار” المنظومة الصحية بسبب وباء كوفيد-19

وقالت بن علية في تصريحات لراديو محلي خاص إن “الوضع الصحي الحالي كارثي”.

وأضافت أن “نسق تسجيل الإصابات ارتفع بصفة مهولة والمنظومة الصحية انهارت للأسف”.

وتواجه السلطات “صعوبات كبيرة” في توفير أسرّة للمرضى في المستشفيات المكتظة وكذلك توفير الأكسجين بالكميات اللازمة، حسب بن علية.

ونبّهت المتحدثة باسم وزارة الصحة إلى أن “المركب يغرق بنا ولانقاذه يجب أن يتحمل الكل مسؤوليته (…) ان لم نوحّد الجهود ستتفاقم الكارثة”.

وسجلت تونس الثلاثاء 9823 إصابة و134 وفاة نتيجة كورونا، وهي أرقام لم يسبق أن سجلتها البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات منذ ظهور الوباء 464,914اصابة بينما توفي 15735 مصابا.

وتنتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مصابين ينتظرون دورهم في تلقي العلاج في أروقة المستشفيات التي تشهد اكتظاظا غير مسبوق في عدة مناطق.

وتجاوزت نسبة أسرّة الانعاش التي يشغلها مرضى التسعين بالمئة، حسب وزارة الصحة التونسية.

وفرضت السلطات إغلاقا شاملا في ستّ ولايات (من إجمالي 24 ولاية) لكبح الفيروس لا سيما مع تفشي المتحورة “دلتا” شديدة العدوى التي ظهرت في الهند أول مرة ثم انتشرت في دول عدة.

وأوضحت نصاف بن علية أن حملة التطعيم بطيئة، مشددة على ضرورة “العمل على جلب اللقاح”.

وتلقى 4 بالمئة فقط من السكان اللقاح بالكامل في بلاد تقطنها حوالي 12 مليون نسمة.

——

وبعدما نجحت تونس في احتواء الموجة الأولى للجائحة العام الماضي، تواجه السلطات حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 15 ألفا.